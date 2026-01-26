蛋黃區八德路多老宅？房仲揭關鍵：都更難度被提高
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導
有網友發現台北市八德路位在蛋黃區，沿線卻仍保留大量老透天厝，一樓多是3C維修、小吃或各式店面，疑惑為何沒被大量都更、改推新案。信義房屋復興長安店主任翁聖能指出，主因在法規差異與屋主意願保守，使都更整合難度偏高。
據《中時》報導，翁聖能表示，八德路橫跨松山、中山兩區，分區多屬商業區。以現行法規來看，同樣一坪土地，「住三」容積率約225%，「商三」可達560%，差距約2.4倍，建商與屋主都會精算效益。另外，八德路不少為老地主或繼承取得、多人共有的老屋，長輩參與都更意願較低，多人共持也多傾向延續收租，談判更不易。
從租金面來看，實價登錄統計顯示，八德路二、三段一樓老透天店面月租單坪約2,000至4,000元；南京東路三、四段約3,000至5,000元；長安東路二段約2,000至2,600元。以老透天一樓常見約20坪估算，月租多落在4萬至8萬元。翁聖能指出，老透天限制較少、空置率低，出租行情穩定，自然降低改建需求；相較之下，新大樓常受管委會規範，承租族群較受限，空置率也可能較高。
他也觀察到，近期區內仍有品牌商買進透天店面案例，總價約9,678萬元、建坪單價近198萬元，顯示八德路沿線具保值力，價格並未明顯低於周邊。一般透天一樓做店面、二三樓住家，使用彈性高，加上人流穩定，有助維持商機。
至於想在八德路精華區購屋的民眾，翁聖能建議可留意巷弄內二樓以上的老公寓，單價約65萬至80萬元、視屋況而定；八德路、龍江路附近公寓多為20至25坪，實際可用坪數可達八成以上。近期遼寧街也有總價2,700萬元、約42坪、單價約63萬元成交，對想留在核心區的買方可作參考。
更多FTNN新聞網報導
雙國門、兩大AI園區匯聚民權新生「賦格對位」
2026居家佈置新趨勢：用軟裝打造療癒空間
彭于晏就住這！天母第一豪宅「唯一待售戶」開價3.6億 5年抬價7500萬
其他人也在看
惡房仲吸金23億! 誆稱月領4％利息 遭求處重刑
中部中心/王俞斐、李柏瑾台中報導台中一名葉姓房仲負責人，去年被指控吸金詐騙，如今檢方偵查終結，查出他從2019年開始，以每個月給4%利息話術，誘騙親友投資，甚至誘騙員工充當人頭向銀行貸款，導致41人背負巨額債務，吸金規模高達23億，檢方依違反銀行法等罪將他起訴，建請法院從重量刑。民視 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
幼兒園長這樣我也想重新讀一遍！太空行星燈、海洋天花板，用「沉浸式美學」把教室變成了星際樂園
走進這座 120 坪的幼兒園，彷彿踏入了一場星際探索之旅。設計團隊打破傳統校舍的框架，以「太空冒險」為核心主題，利用光膜燈箱與CNC訂製木板構築出夢幻的接待與活動空間。懸掛的行星燈球與鏡面裝飾，不僅悄悄點亮了孩子們的好奇心，更在規劃之初就貫徹了「吸引路過眼睛」的視覺行銷策略，讓家長與孩子在經過的第一眼，就能被這極具識別度的藝術感場景所震撼。設計家 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
高雄大寮社宅最快7月招租 婚育宅比例提升至40%
為降低居住負擔，高雄興建許多社宅，今（2026）年7月將招租的大寮社宅將婚育宅比例從原有20%提升到40%；房屋補助津貼也加碼，只要申請時家中有0到2歲或是懷孕中家庭，一年補助金貼增加1.5倍，若是小孩設籍高雄再增加2000元，若以2名子女的家庭來計算，原先補助8000元將增加到1萬6000元。公視新聞網 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
內政部推老宅延壽補助 30年以上老屋翻新減輕屋主負擔
為協助改善老舊住宅居住安全與生活機能，內政部日前於台中市南區區公所舉辦「舊厝換新衫，政府作伙擔」老宅延壽機能復新計畫巡迴說明會。內政部長劉世芳表示，該計畫自推動以來已辦理11場說明會，吸引超過4,000人次參與，顯示民眾對老屋修繕補助需求殷切。 老宅延壽計畫以屋齡30年以上住宅為主要補助對象，補助項目涵蓋建築外觀立面整修、屋頂防水與隔熱工程、老舊管線更新等，並針對室內空間提供扶手、防滑及防墜等安全設施補助，協助提升居住安全與生活品質，申請期限至2027年12月31日。 為降低民眾申請門檻，內政部整合全國建築師公會資源，由各縣市建築師提供個案諮詢與申請輔導。劉世芳說明，申請修繕補助前，將由專業技師依相關規定進行結構安全評估，讓屋主清楚掌握建築物現況，再依評估結果與住戶整合意願，選擇修繕、補強或重建等適合方式。 立法委員何欣純表示，台中市老舊建築比例高，常見無障礙設施不足、外牆與管線老化等問題，影響長者行動安全，也不利於緊急逃生與救災，呼籲持續簡化流程、加強到府與專業協助，讓市民能更順利參與計畫。 立委羅廷瑋指出，透過巡迴說明會直接與民眾交流，有助即時回應地方疑問並蒐集意見，讓政策能依實際需求滾動調整，使補助資源發揮最大效益。 內政部補充，針對建築物結構安全性能評估所需費用，也提供相關補助，以減輕屋主負擔。不過，頂樓加蓋、陽台外推或鐵皮增建等違規增建並非補助範圍；若住戶在申請修繕補助時自願拆除老舊招牌、違規物或違建，其拆除工程費用則可納入補助項目。目前台中市建築師公會859位建築師已準備投入專業服務，協助民眾進行屋況評估與修繕規劃。民眾可於上班時間撥打服務專線（02）7701-9919，或至「都市更新入口網－老宅延壽專區」查詢更多計畫資訊。住展房屋網 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
預售屋客變撤中島、換座向！19 坪小宅翻轉格局，把走道變身咖啡櫥窗，釋放兩倍空間擁抱三房兩衛
本案位於桃園青埔，雖然僅有 19 坪，但在預售屋客變階段便提早介入，成功在有限坪數內擘劃出 3 房 1 廳 2 衛的精實格局。設計概念旨在打造下班後能完全放鬆且機能多元的居住環境，為了極大化坪效，更在特定區域規劃架高地板，將收納隱於無形，並透過動線重排讓採光穿透全室；全室摒棄複雜的材質，選用較為溫暖輕柔的木質元素鋪陳，並以優美的弧形線條作為視覺引導，讓空間在開闊與緊密之間律動，居住者在每一個轉身走動中都能參與空間的變化。設計家 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
桃園藝文特區豪宅爆墜樓命案！紅衣婦人頭顱破裂慘死
[Newtalk新聞] 桃園市桃園區藝文二街一處社區大樓，今日凌晨傳出墜樓命案，65歲婦人身穿紅衣倒臥人行道，警方及消防人員獲報趕抵現場，發現婦人頭部破裂已明顯死亡，報請桃園地檢署檢察官、法醫相驗釐清確切死因。 桃園警消今日凌晨獲報，有女性民眾倒臥人行道，桃園分隊、埔子分隊救護車到達現場發現女子已明顯死亡，頭顱破裂，未送醫。警方拉起封鎖線採證。 死者為藝文特區某大樓住戶並與家人同住，事發當時家人仍在睡夢中，清晨時不明原因墜樓，且身穿紅衣，何時墜樓、墜樓原因都有待警方調查釐清。查看原文更多Newtalk新聞報導當共諜賣台！台商吸收前行政院科長 高檢署起訴求重刑10年宜蘭汽修廠清晨火警 鐵皮屋直竄黑煙幸未釀傷亡新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發表留言
高市擴大補助集合住宅公共安全改善 6-15樓最高可領30萬元
為提升集合住宅公共安全，高雄市政府工務局宣布，自今（2026）年起擴大推動「集合住宅公共安全檢查改善補助計畫」，補助對象由原本的8-15樓，放寬至6-15樓集合住宅，且最高補助金額提高至30萬元，受理申請至12月1日止。 工務局長楊欽富表示，高雄市自2022年起規定8-15樓集合住宅須每3年辦理一次公共安全檢查並於Q1完成申報；而6-7樓集合住宅也自去年起納入管理，須每4年於Q1完成檢查申報。市府為鼓勵社區儘速改善公安缺失，持續透過補助制度協助社區降低改善負擔，進一步強化公共空間安全。 今年度補助內容再升級，新增三大項改善類型，包括影響安全梯通行的外推門扇拆除、避雷設備修繕或更新，以及緊急供電系統改善。大樓管理委員會或管理負責人可依公共安全檢查結果，針對缺失項目進行改善施工，完成申報後即可提出補助申請。 工務局說明，申請單位可先委託專業機構，依2022-2025年間公共安全檢查所列改善計畫或補助項目明細進行修繕，取得「查核合格」或確認補助項目已完成改善後，即可向工務局申請補助，補助金額將依各項目單價核實計算，總額以30萬元為上限；已接受其他市府補助計畫者，則不得重複申請。 工務局也呼籲，公共安全設施關係住戶生命安全，市府將持續提供資源，鼓勵社區主動改善防火與避難設施，共同打造更安全的居住環境。住展房屋網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
買房就決定漲幅！專家親解：別人房子飆漲幾百萬，為何你的漲這麼慢？掌握3訣竅「買了就能躺賺」
編按：你是否曾聽聞周遭的親朋好友有過這樣的買房經驗：幾年前的同樣時間點購入的房子，現在已經增值幾百萬了，但自己的房屋價格卻像烏龜一樣慢慢爬。為什麼會有這樣的差異呢？答案只有一個，因為別人選擇買房的區域發展比較好。本文作者阿宅地產顧問（本名：蕭大立）擁有20年房地產與金融業工作經驗，經手過五花八門的不動產物件，除一般住宅，也包含百億元的商用不動產及偏遠的法拍山坡地，實務資歷豐富且完整。為業界中少有，在房地產及金融上下游產業鏈均有充分歷練的專業人士。他提醒一個大原則：地段，是決定買房增值的關鍵。幸福熟齡 ・ 1 天前 ・ 發表留言
李柏毅評賴瑞隆沒聲量 尹立：典型的台北名嘴病
國民黨北市議員李柏毅在政論節目中，抨擊民進黨高雄市長參選人賴瑞隆「沒聲量」，對此投入民進黨高市左楠區議員黨內初選的尹立指出，是典型的「台北名嘴病」。尹立分析李柏毅舉出的場景，純粹是斷章取義，形容高雄是重人情、講氣度的地方，陳其邁市長在公開場合與對手維持風度，卻被惡意解讀為冷落自家同志，立委邱議瑩的熱自由時報 ・ 23 小時前 ・ 1則留言
台中的房子好租，更要租得好！租賃公會帶頭拼「專業與信任」
我每天在市場第一線，深刻感受到台中租屋市場的蓬勃發展與重要責任。大家都說台中是「黃金戰場」，我認為，這份黃金不僅是商機，更代表我們業者必須扛起一份 「把市場變專業、變透明」 的責任。今天，我想誠懇地跟大家分享，我們公會如何看待這個市場，以及我們努力的方向。賣厝阿明 ・ 1 天前 ・ 發表留言
廣場協議2.0來了？傳美日聯手護日元 美元面臨「無限資金」狙擊
美國可能與日本聯手干預匯市的前景，對本已面臨多重壓力的美元而言，無疑是一連串打擊中的最新一擊。 美元周一 (26 日) 兌多數主要貨幣走弱、日元跳升，黃金價格則創下歷史新高。投資人正評估，若美日聯手干預以支撐日元，是否將進一步惡化市場對美元的信心。 由於華府難以鉅亨網 ・ 19 小時前 ・ 發表留言
高市早苗拋「負責積極財政」 眾院選舉聚焦經濟路線
（中央社記者戴雅真東京26日專電）日本眾議院選舉將於27日公告、2月8日投開票，執政與在野黨黨魁今天在日本記者俱樂部舉辦「討論會」，就消費稅減稅等主要政策等展開辯論，執政黨自民黨總裁、日本首相高市早苗提出「責任性的積極財政」作為眾院大選主軸。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發表留言
去年將賺逾半個股本？海悅：以公告為主
公開資訊觀測站重大訊息公告(2348)海悅-澄清115/01/26工商時報報導1.事實發生日:115/01/262.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:工商時報報導6.報導內容:海悅2025年前三季營收獲利均較2024年同期下滑，第四季因自建案「南悅豐映」入帳，代銷收入也回升，單季營收達29.76億元，推升全年營收達73.96億元，創歷年第四高，法人估全年將賺逾半個股本。海悅表示，今年有新北市「海研A3光點」、總銷17億元，高雄「達麗未來市」、總銷72億元，共2筆自建案會完工，入帳時間主要集中在上半年，再加上代銷案全台已握有4,996億元，將陸續啟動，可望挹注營運柴火。7.發生緣由:交易所要求澄清媒體報導。8.因應措施:關於工商時報報導中有關『…法人估全年將賺逾半個股本。海悅表示…。』之內容，係屬媒體及法人自行推估或解讀，非本公司發佈之訊息，有關本公司實際營收獲利數字，依本公司於公開資訊觀測站公告為主，特此澄清。9.其他應敘明事項:無。延伸閱讀：國票證券認購(售)權證終止上市彙總表海悅 澄清115/0Moneydj理財網 ・ 23 小時前 ・ 發表留言
台中最狠房仲「8年翻4倍」話術吸金23億 捲款逃泰國護照遭廢狼狽落網
永慶房仲加盟店、台中西屯區「聖葉不動產」實際負責人葉仁豪，涉嫌自2019年起佈下龐氏騙局，以投資房產「2年回本、8年翻4倍」等誇張話術，短短幾年內瘋狂吸金逾23億元，連自家員工都坑，至少誘騙41人上當受害。台中地檢署今偵結，依違反《銀行法》等罪起訴葉男，並建請法院從重量刑。鏡報 ・ 22 小時前 ・ 1則留言
美國公寓乏人問津
新聞提要■美國公寓市場買氣急凍，價格創十多年最大跌幅。工商時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
《傳產》北市東區 店面租金行情回神
【時報-台北電】大巨蛋開幕人潮不斷，帶旺台北市東區商圈迎來復甦。根據實價登錄統計，2025年北市大安區就有7件租金單價逾萬元的店面租案，東區店面市場經歷長年低迷後，出現回溫跡象，不過其他核心商圈，如站前、士林夜市、石牌等，早年雖曾有最高租金單價破萬榮景，如今不再，黃金商圈版圖位移明顯 統計顯示，2018年以前，台北市各商圈店面租金單價站上萬元百花齊放，其中2013～2015年間東區商圈每年都有十餘件租金逾萬元的租案。不過隨觀光市場低迷、疫情因素使店面市場租金行情低迷，直至疫後人潮回流，西門町商圈首先迎來回升，走入「失落十年」的東區，終於也在2025年實價租案回升至十年前的表現。 台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示， 2016年房地合一稅上路後，不動產投資報酬被壓縮，且東區店面租金長期過高，店家不堪負荷，又伴隨著觀光客減少，電商崛起、消費型態轉變等市場變化，實體店面需求下滑，與此同時，東西軸線翻轉，學生聚集力強的西門町，客層明確，行銷活動豐富，吸引娛樂消費和新興品牌進駐，取代東區成為商家必爭之地。 張旭嵐指出，2023年底大巨蛋開幕啟用之後，結合松菸文創活動，帶動忠孝東路、延吉街一帶人流回時報資訊 ・ 1 天前 ・ 發表留言
排人龍！補助皮蛇疫苗省1萬2 代排收500元怨不划算
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣實施帶狀疱疹、也就是俗稱皮蛇疫苗的限量補助，首波吸引大批阿公阿嬤半夜排隊，為了不讓大家那麼累，就將剩下疫苗一次釋出，讓大家預約，還將預約時間改到下午1點半登記，但還是很多人前一晚就來排，因為補助兩劑現省一萬2千，誘因太大，還有人花500元請朋友代排，代排的人一次幫兩個人收1000元，但因為排隊時間太長，讓代排的人抱怨只賺1000不划算。 一早7點多，衛生所前人山人海，排隊等領號碼牌，為的就是要領，彰化縣府補助打帶狀疱疹，也就是皮蛇疫苗的預約單，民眾說：「上一次來沒有拿到，早一點來。」 皮蛇疫苗2劑原價要1萬8，有補助只要自付6千元就好，還有人正在發病也來排，民眾說：「很痛苦，那是一種神經痛。」皮蛇發作屬於神經痛，痛起來相當難受，民眾說：「我覺得是很好的政策，但是名額真的太少，不想要讓阿公阿嬤得皮蛇。」花壇還有民眾凌晨3點就來卡位，記者VS.民眾說：「怎麼會想說這麼早來排隊，上次來都排不到，今天要專程。」為了省1萬2千元再早也要爬起來，有人不想那麼累，找朋友代排，這位民眾幫朋友代排一人收500，幫2人代排賺1000，但排隊時間很長抱怨這錢其實不好賺。早餐店老闆說：「你要加辣嗎？」大批民眾排隊搶皮蛇疫苗預約，旁邊早餐店老闆，以為人多生意會好，結果排隊的不一定會買老顧客又進不來，生意變差比平常少煎2鍋，早餐店老闆說：「每天都有固定的客人，像今天就沒來了。」早餐店老闆VS.記者說：「生意反而變得比較差，對。」早餐店意外成了皮蛇疫苗受災戶，縣府表示原本分5梯次讓民眾預約，但第1梯就被排爆，才改成將剩餘補助名額一次釋出，也提醒領到預約單的，要在7天內繳費，再按照通知去衛生所打疫苗。 原始連結華視影音 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
金龍海嘯沖垮房市！2025年移轉棟數衰退25.5%史上最慘，現在可以進場撿便宜？
受到「金龍海嘯」衝擊，房市買氣陷入近年罕見低潮。內政部資料顯示，全台2025年買賣移轉棟數僅剩26萬1308棟創下9年新低，年減25.5%改寫史上最慘跌幅，為2019年以來的房市多頭畫下句點。 2025年買氣創下歷史第三低，僅次網路泡沫與房地合一 根據統計，2025年全國買賣移轉棟數僅26.1萬棟，比起2024年的35萬棟大幅衰退25.5%，也是自19......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 2則留言
新台幣午盤強升1.39角 暫收31.439元
（中央社台北26日電）台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.439元，強升1.39角，成交金額8.53億美元。中央社 ・ 22 小時前 ・ 發表留言
寒冬送暖! 嘉邑行善團開席185桌 邀弱勢圍爐.發紅包
南部中心／鄭榮文 嘉義報導快要過年了，嘉義知名的嘉邑行善團，25日晚間特地封街席開185桌，宴請上千名弱勢民眾一起圍爐，每人還發放1200元紅包，讓大家在寒冬中感受溫暖，現場相當熱鬧。民視 ・ 22 小時前 ・ 發表留言