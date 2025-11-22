蛋黃區撐不住？新北人口大挪移！板橋年減3,488人 淡水逆勢爆增6,411人衝冠
[FTNN新聞網]房產中心／綜合報導
新北市也出現脫北潮?！台灣房屋集團趨勢中心統計新北市民政局各區戶籍人口數量，從2022年起連年增加，不過今年卻出現轉折，截至今年10月最新數字，新北市404萬5656人，和去年底相比，十個月來減少1345人，其中又以板橋區減少3488人居新北之最，其次的永和、新莊區則皆減少約2千多人，新北人口逐漸流失中。
台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，人口流失最明顯的區域，都屬於新北高房價區，都會區「高房價阻力」，加上限貸令使得房貸規劃吃緊，購屋族總價預算縮減，觀察板橋和永和區今年住宅單價均為6字頭，新莊的均價也逼近5字頭，對今年的主力買盤青年首購族而言，相對吃力，因此被迫向外移居，往蛋白、蛋殼區甚至是桃園購屋。
同時新北市也面臨「生育率下降」的問題，觀察今年10月全台出生率為4.78‰，六都中，以新北市的出生率最低，僅3.96‰，遠低於鄰近的台北市5.03‰，和桃園市5.67‰，使人口成長腳步放慢。
此外，高價蛋黃區的家庭，常在相對平價的蛋白區也持有房產，而今年囤房稅2.0開徵，蛋黃區家庭需重新規劃家戶設籍狀況，將配偶或子女的戶籍遷到蛋白區的房產以利節稅，「節稅分戶潮」使蛋黃區與蛋白區的戶籍人口此消彼長。
不過，新北仍有人口成長地區，其中以淡水、林口、汐止等區域增加最多，尤其是淡水，今年10月時，較去年底增加6411人，成長狀況居心北之冠，第二名的林口區，十個月來也增加了2042人！
第一建經研究中心副理張菱育指出，人口增加的前三名區域，房價平均3、4字頭相對親民，且淡海新市鎮、林口新市鎮等重劃區，區內屋齡新穎、街廓整齊，吸引首購族及小家庭進場購屋，尤其2~3房為最主流格局，目前除了汐止的捷運尚在興建之外，淡水和林口皆已有捷運或輕軌通行，就算要通勤到市中心，交通依然便利。
張菱育觀察，即便今年整體房市受到信用管制措施影響，交易量不如去年，但人口增加區因房價相對親民，加上交通及重大建設發展，讓近年的設籍入住人口穩定成長，房價表現上不跌反增，低總價和高增值效益，也成為吸引小資族移居的誘因之一。
