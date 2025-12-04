蛤也能變巧克力？金門海洋「新」廚房出菜啦！
【記者 洪美滿／金門 報導】移民署南區事務大隊金門縣服務站近日與金門縣水產試驗所合作，邀請環境教育講師兼漁村創生專員楊雅芳，為新住民家庭帶來一場兼具海洋知識、文化體驗與環境保育意識的在地課程。透過「花蛤生態探索」到「海洋資源保育」的觀念學習，再到趣味十足的「花蛤巧克力手作」，讓參與者以多元方式認識金門特色海洋生態及體驗金門的海岸風土與漁村文化。
▲手作巧克力。
楊雅芳專員以淺顯易懂的方式介紹金門沿岸常見的花蛤生物特性、棲地環境與永續漁撈的重要性，強調海洋資源有限，更需以友善方式利用。另外，透過生態教育與創意巧克力手作活動，不僅展現金門漁村的生活智慧，也讓新住民與其家庭透過創意手作課程，在輕鬆氛圍中體驗漁村文化特色，深化對金門的情感與文化認同，展現文化傳承與海洋環境保護並行的價值。
▲講師授課。
金門縣服務站主任鄭明昌除感謝大家積極投入在地文化學習，同時也提醒政府高度重視非洲豬瘟防治，呼籲民眾勿攜帶肉類產品入境以免觸法，共同守護島上畜牧產業安全。此外，鄭主任亦特別宣導政府目前持續推動「自行到案罰鍰減半」的友善措施，呼籲逾期停(居)留外國人無戶籍國民儘快向移民署主動到案，爭取早日返鄉或繼續在臺生活的機會。未來仍持續與地方單位合作，推動多元文化連結的課程，協助新住民更深入認識金門、融入社區，成為守護環境與文化的重要力量。（照片記者洪美滿翻攝）
