蛤蜊怎麼吐沙才乾淨？專家教３招去除９成塑膠微粒，加碼新鮮蛤蜊保存法
蛤蜊作為台灣餐桌上的常見海鮮，以其低脂高蛋白的特性深受民眾喜愛，不僅營養價值豐富，更是許多人避免處理魚刺的首選。然而，隨著海洋塑膠污染問題日益嚴重，如何正確處理蛤蜊以減少塑膠微粒攝取，已成為食安專家關注的重要議題。無毒教母譚敦慈透過專業分享，教導民眾運用正確的吐沙技巧，能有效去除蛤蜊體內高達90%的塑膠微粒，讓享用美味海鮮的同時，也能兼顧健康安全。
蛤蜊好處、營養價值
農業部漁業署在臉書發文表示，文蛤又被稱為蛤蜊、粉蟯、蟯仔或蚶仔，富含豐富的鐵質及維生素B2成分。這些營養素能協助調節體內新陳代謝機能，維持人體生理系統的正常運作。不過漁業署也提醒，文蛤的普林含量相對較高，建議痛風患者在食用時應注意適量攝取，避免影響病情控制。
２招辨別新鮮蛤蜊品質
農業部漁業署分享辨別新鮮蛤蜊的２個實用方法：
１、嗅覺檢測：死亡的文蛤因細菌大量繁殖，會分解蛋白質產生腐敗現象，過程中持續產生含氨氮物質，形成強烈的腥臭異味。
２、敲擊聲音：腐敗過程會使文蛤肌肉組織被分解，破壞原本正常的內部結構，不新鮮的文蛤在敲擊時會產生空心的聲響效果。
蛤蜊保存方法
農業部漁業署強調，除了確認文蛤新鮮度外，最關鍵的是確保文蛤已完全排除體內沙子。未進行吐沙處理的文蛤僅能存放於冷藏環境，因為文蛤一旦經過冷凍處理就會立即死亡，失去繼續吐沙的能力。
至於蛤蜊怎麼保存？農業部「食農教育資訊整合平臺」建議，購買非真空包裝蛤蜊後，應先浸泡於3%濃度鹽水中２小時進行吐砂處理，之後裝入塑膠袋冷凍保存，可維持約１個月的保存期限。若計劃短期內使用，可購買後直接泡製鹽水，或在烹調前再進行鹽水浸泡，但都需放入塑膠袋內冷藏，保存期限為２至５天。
蛤蜊怎麼吐沙
無毒教母譚敦慈在Youtube節目《健康2.0》中分享「蛤蜊快速吐沙法」，透過掌握３個關鍵步驟，就能去除蛤蜊體內90%的塑膠微粒。
１、50度溫水浸泡蛤蜊
首先是使用50度溫水浸泡，譚敦慈引用日本研究指出，許多民眾誤以為使用常溫水或自來水浸泡即可，但正確做法需要50度溫水才有效果。家中若無溫度計，可先將水煮沸至100度，再加入相同份量的常溫水混合，調配出約50度的適當水溫。
２、平舖擺放蛤蜊
譚敦慈指出，大多數民眾在處理蛤蜊時習慣將其堆滿整個容器，但這種做法完全錯誤。因為上層蛤蜊吐出的沙子會沉降到下方，反而被底層的蛤蜊重新吸入體內，導致下層蛤蜊無法徹底清潔乾淨。正確的處理方式應該在鍋內放置一個架子，將蛤蜊平舖在架子上方，確保下方有充足的空間讓沙子沉澱，如此才能讓蛤蜊吐沙更加徹底有效。
３、蛤蜊吐沙每２小時換水
在吐沙過程中，譚敦慈強調不能一鍋水使用到底，應該每２小時更換一次水質，才能真正排除蛤蜊體內的塑膠微粒。如果不進行換水動作，蛤蜊僅能吐出６至７成的塑膠微粒，剩餘的有害物質仍會被食用者吃下肚，反而對健康造成不良影響。
貝類普遍含塑膠微粒
農業部水產試驗所曾在官方網站分享行政院2018年發布的「海洋塑膠微粒調查報告」，調查結果顯示海水、自來水、海灘及貝類中都檢測出塑膠微粒的存在。而養殖及野生貝類每公克含有0.2到5.2個塑膠微粒，其中野生貝類的含量數值更高。
儘管如此，報告同時表明貝類營養價值豐富，民眾仍可安心食用。研究發現文蛤吐沙２小時可排出78.9％的塑膠微粒，但延長至３小時的排出率卻下降至67.4％，顯示過度延長吐沙時間，反而會讓文蛤將已排出的塑膠微粒重新濾食進入體內。因此農業部建議，吐沙過程中記得定期換水才是關鍵，能達到最有效的清除效果。
▲想讓蛤蜊料理好吃，首要條件為挑到新鮮蛤蜊。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）
