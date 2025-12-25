蛤蜊買回家先別冰！ 譚敦慈揭吐沙訣竅：9成塑膠微粒說掰掰

蛤蜊是常見的料理食材，低脂、高蛋白又鮮甜，但若處理不當，恐怕不只影響口感，還可能把不該吃進肚子的東西一併吞下。無毒教母譚敦慈提醒，蛤蜊買回家後，第一步不是急著冰起來，而是一定要先吐沙，否則不只沙沒吐乾淨，連環境中的塑膠微粒也可能一起被吃下肚。

譚敦慈在節目《健康好生活》中分享，想讓蛤蜊吐沙更有效率，可參考日本達人的做法，將蛤蜊浸泡在約50度的溫水中，有助於加快吐沙速度。簡單做法是把煮沸的熱水與等量冷水混合，水溫大約就會落在50度左右，既能促進吐沙，又不至於把蛤蜊燙死。

她也特別強調，吐沙時「擺放方式」相當關鍵。若將蛤蜊層層堆疊，下層容易把上層吐出的沙再吸回去，等於白忙一場。建議將蛤蜊平鋪在容器或架子上，讓吐出的沙自然沉到下方，才能真正清除雜質。

此外，泡水時間與換水頻率同樣影響效果。譚敦慈指出，蛤蜊吐沙時最好每2小時更換一次水，有研究顯示，這樣的方式可去除約9成的塑膠微粒；若長時間不換水，蛤蜊反而可能把已排出的塑膠微粒再吞回體內，清除效果只剩6到7成。

吐沙完成後，若暫時不烹煮，建議將蛤蜊放入塑膠袋中盡量排出空氣、密封後冷藏保存，可延長新鮮度約1至2周。

