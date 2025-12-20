蛤？不滿憲訴法違憲 國民黨立院黨團22日告大法官瀆職、枉法裁判罪

記者楊士誼／台北報導

藍白立委修改憲法訴訟法，加嚴大法官開會門檻，使憲法法庭一年來未有新判決，憲法法庭19日突宣判，憲法訴訟法修正案立法程序有明顯瑕疵，均牴觸憲法，自判決公告日起失效。國民黨立院黨團今（20）日表示，黨團將於22日向台北地院與台北地檢署告發憲法法庭與作出判決的五位大法官瀆職、刑法「枉法裁判罪」等，稱「要看看現在的司法體系，還有没有敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？」

國民黨團指出，針對做出114年憲判字第1號判決破壞憲政法制、玷污司法公信力的五位枉法裁判的大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥，國民黨團將於立法院院會正式提案，針對其離譜行徑，給予最嚴厲的譴責，並一併宣告昨日114年憲判字第1號判決無效，以實際行動守護中華民國憲法、守護憲法訴訟法。

國民黨團表示，12月22日將向台北地院及台北地檢署同時告發，憲法法庭及五位大法官濫權瀆職、《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪。國民黨團稱「要看看現在的司法體系，還有没有敢說真話、敢挑戰賴清德獨裁政權的清流法官及檢察官？在這個最黑暗的時代，台灣人民還能不能相信司法？這是歷史的關鍵時刻！」

國民黨團也呼籲司法體系公務員及大法官，莫淪為「賴清德獨裁政權」的打手，最後可能成為獨裁政權的棄子、犧牲品，而葬送一生的清譽及前途，得不償失。依據《中華民國刑法》第124條枉法裁判罪，有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處一年以上七年以下有期徒刑。「中華民國司法機關的公務員們，請三思而行！」

