蛤？中國到聯合國告狀：高市早苗惡劣！挑釁國際正義
記者陳思妤／台北報導
日本首相高市早苗的「台灣有事說」讓中國氣炸，連日來動作頻頻，包括要中國人別去日本，中國外交部和國防部也輪番放話嗆聲，解放軍更在黃海實彈射擊。中國駐聯合國代表傅聰在18日又在聯合國大會上怒喊，高市早苗言論極為危險，這是對國際正義的挑釁，如此惡劣表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？正告日方，不要在台灣問題上玩火，否則一切後果將由日方承擔。
高市早苗表示，台灣有事就是日本有事，恐將構成「存亡危機事態」，屆時日本能行使集體自衛權。對此，根據中國官煤《央視》報導，傅聰18日在第80屆聯合國大會全體會議審議安理會改革問題時表示，高市早苗近期在國會發表的涉台言論錯誤，極為危險，粗暴干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和中日四個政治文件精神。
傅聰聲稱，「這是對國際正義的挑釁，對戰後國際秩序的破壞，對國際關係基本準則的踐踏，公然背離了日本所做的走和平道路的基本承諾。這樣的國家根本沒有資格要求成為安理會常任理事國」。
傅聰還說，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80週年，也是台灣光復80週年，日本在二戰期間發動侵略戰爭，包括對台灣實施殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，為中國和亞洲受害國人民帶來深重災難。他聲稱，時至今日，日本國內仍有勢力不斷宣揚錯誤的二戰史觀，參拜供奉二戰甲級戰犯的靖國神社、修改中小學歷史教科書、否認南京大屠殺和強徵「慰安婦」等罪惡史實，宣揚所謂「終戰」而非戰敗等歷史修正主義言論，妄圖歪曲、否認、美化侵略歷史和殖民統治。
傅聰又老調重彈稱，「眾所周知，世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」。
傅聰在第二輪發言中又說，第二次世界大戰勝利已經80年，二戰事實鐵證如山、不容否認，日本的戰爭和殖民罪行罄竹難書、不容翻案。日方任何辯解只能進一步證明，日本仍然無法正視、反省侵略歷史。他還聲稱，日本軍國主義歷史上曾多次以所謂「存亡危機」為藉口發動對外侵略，包括在1931年以行使「自衛權」為藉口發動九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的世界人民帶來深重災難。
傅聰嗆，「高市早苗再提存亡危機事態，究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？高市早苗還一貫主張廢除和平憲法中『放棄戰爭』條款。針對高市早苗如此惡劣表現，國際社會如何相信日方能恪守走和平之路的承諾？如何相信其能夠維護公道正義？如何相信其能承擔維護國際和平與安全的職責？」
傅聰最後又揚言，中方正告日方，立即停止干涉中國內政，收回挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，否則由此產生的一切後果將由日方承擔，如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。他稱，中國將堅決行使《聯合國憲章》和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。
