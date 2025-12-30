蛤？！中國圍台軍演Day2 解放軍稱：遠程火力實彈射擊「取得預期效果」

記者陳思妤／台北報導

中國解放軍東部戰區宣布29日起實施代號為「正義使命－2025」的圍台軍演（圖／翻攝自微博）

中國解放軍東部戰區昨（29）日無預警宣布展開「正義使命－2025」圍台軍演，今（30）日還要進行實彈射擊。稍早，解放軍東部戰區聲稱，在台灣北部海域實施遠程火力實彈射擊，「取得了預期效果」。

解放軍東部戰區29日起組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣海峽，以及台灣北部、西南、東南、以東海域，展開「正義使命-2025」演習，聲稱，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，「艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力」。

東部戰區嗆，這是對「台獨」分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告，是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

東部戰區並在今天上午8時至傍晚6時在台灣周邊海域進行實彈射擊，稍早還聲稱，12月30日9時解放軍東部戰區陸軍部隊，「組織對台島北部相關海域，實施遠程火力實彈射擊，取得了預期效果」。

