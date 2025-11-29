蛤？出書讚習近平外交！中國外交部自誇為和平貢獻：道義感召力不斷提升

記者陳思妤／台北報導

中國外交部推出2025年版《習近平外交思想學習綱要》，昨（28）日還在記者會中自誇稱，在黨中央堅強領導下，中國特色大國外交全面推進，中國的國際影響力、創新引領力、道義感召力不斷提升。中國外交部宣稱，以中國國家主席習近平外交思想為引領，中國外交將堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，為人類和平與進步事業作出更大貢獻。

中國外交部發言人毛寧昨在記者會中稱，經黨中央批准，中央宣傳部、外交部對2021年出版的《習近平外交思想學習綱要》更新再版，組織編寫出版了《習近平外交思想學習綱要（2025年版）》。她自豪，《綱要（2025年版）》全面反映了習近平新時代中國特色社會主義思想在外交領域的原創性貢獻和最新發展，系統闡釋了習近平外交思想的時代背景、深刻內涵、理論品格和光輝實踐，是廣大黨員、幹部、群眾學習貫徹習近平外交思想的權威輔助讀物。

毛寧聲稱，新時代以來，以習近平同志為核心的黨中央，深刻掌握中國和世界發展大勢，在對外工作上進行一系列重大理論和實踐創新，領導中國對外工作取得歷史性成就、發生歷史性變革，形成並不斷豐富發展習近平外交思想。她指出，2023年中央外事工作會議明確了建構人類命運共同體作為一個科學體系的「四樑八柱」，形成了新征程上中國外交戰略的頂層設計；2025年中央週邊工作會議系統總結新時代以來中國週邊工作的成就和經驗，明確了今後一個時期週邊工作的目標任務和思路舉措。

毛寧宣稱，「在黨中央堅強領導下，我們高舉建構人類命運共同體旗幟，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，落實四大全球倡議，推動全球治理體系變革向著更加公正合理的方向發展」，拓展全球夥伴關係網絡，推動高質量共建「一帶一路」。毛寧還自誇說，「我們堅定維護國家主權、安全、發展利益，積極踐行外交為民。中國特色大國外交全面推進，中國的國際影響力、創新引領力、道義感召力不斷提升」。

「以習近平外交思想為引領」，毛寧稱，中國外交將堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏的方針原則，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業營造更有利外部環境，為人類和平與進步事業作出更大貢獻。

