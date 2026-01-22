蛤？「台灣革命共產黨」成立 聲稱帶領群眾「推翻中華民國統治階級」

記者楊士誼／台北報導

「台灣革命共產黨」成立，聲稱要帶領群眾「推翻中華民國統治階級」。（圖／翻攝自「火花—台灣革命共產主義」臉書）

共產主義組織「革命共產國際」台灣成員經營的粉專「火花—台灣革命共產主義」宣布成立「台灣革命共產黨」，並聲稱「我們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量」，並表示要「為解放受到壓迫的台灣群眾以及無產階級而努力」，引起網路爭論。

該組織發文稱，2026年1月17日到18日，來自全台各地以及革命共產國際(RCI) 總部的「同志」聚集在台北召開創黨大會，會上討論了世界與台灣情勢，也為組織的工作設下前瞻，由國際中心的「同志」導論世界局勢，提升了「同志」們對於資本主義危機的現象與本質的理解，並討論了台灣的縱觀，對當前面對的局勢與採取的鬥爭取得共識。

廣告 廣告

該組織並稱，他們在歷史經驗與馬克思主義理論結合的觀點下審查組織決議案，通過了黨組織專業化的決定以及過往錯誤路線的檢討，最後「同志」們審查了黨章程，最後也通過「正式成立台灣革命共產黨」提案。該組織表示，作為台灣解嚴後第一個真正以「革命共產主義」為綱領的政黨，「我們矢志成爲階級鬥爭中，足以帶領群眾推翻中華民國統治階級並建設共產主義社會的主導力量」。

該組織宣稱，改組為「革命共產黨」的意義，一方面是擦亮招牌，明確宣告將以勞工階級的解放作為志業，並會在恩格斯「共產主義是關於無產階級解放條件的學說」的論點下嚴格要求自身；也將藉改組將黨組織、財務、理論教育等方面以更專業的模式推進。他們也表示，會與各國支部的「同志」併肩作戰，為解放「受到壓迫」的台灣群眾以及無產階級而努力，並期許最終勝利將在他們熱愛的這個島嶼，及至全世界實現。

該組織也引起網友熱議，有網友質疑「是主張台灣人民獨立建國，還是跟對面假共產真獨裁資本的中華人民共和國合併？」也有網友痛斥「怎麼不移民去北韓、古巴這些共產國家」、「一群脫離現實的小朋友」、「革命不要戴口罩」。

更多三立新聞網報導

WBC／東京「台灣之夜」找到場地了 蔡其昌公佈喜訊：轉播授權送審中

中國對台灣是威脅「無庸置疑」 賴清德：有堅強國防才能保障經濟發展

中職／小英雄球員卡第二彈登場 周思齊、張泰山、黃忠義推動世代傳承

WBC／隆恩24歲生日！台灣隊錄4國語言祝壽影片 他開口「阿龍欸」超爆笑

