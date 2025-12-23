蛤？國民黨提案「大法官憲判無效」 王定宇酸：花蓮王在台灣稱帝了

記者陳思妤／台北報導

憲法法庭做出114年憲判字第1號判決，宣告藍白強硬三讀通過的《憲法訴訟法》修正案違憲，國民黨團昨（22）日到北檢按鈴告發大法官，今（23）日還提案，要宣告大法官判決無效。對此，民進黨立委王定宇大酸，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，這笑話應該是「花蓮王」、中國國民黨團總召傅崐萁直接在台灣稱帝了。

藍白提案要彈劾總統賴清德，傅崐萁還數度喊說賴清德要稱帝。然而，國民黨團今天竟在立法院提案，聲稱大法官帶頭違法，建請立法院做成決議，憲法法庭做出114年憲判字第1號判決有重大明顯瑕疵，應屬當然無效。

對此，王定宇直呼國際級笑話，中國國民黨竟然用黨團提案，想用立法院的決議案直接宣告「憲法判決」無效，用立法院決議來否決具備憲法位階的憲法判決，「這笑話…應該是中國國民黨花蓮王直接在台灣稱帝了！」

王定宇也批評，藍白再度聯手，第四次阻擋國防特別預算條例付委，連分案給委員會討論都阻擋，美國通過史上最強大的對台軍售案、川普也簽署2026 NDAA成為法律案，其中包括無償援助315億元台幣，結果台灣的藍白，竟然四度阻擋國防預算特別條例付委，「真的是害台害民啊！」

