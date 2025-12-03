蛤？國民黨要修《國籍法》 國台辦狂挺：陸配參政權應得到維護

記者陳思妤／台北報導

國台辦發言人張晗主持例行記者會（圖／翻攝畫面）

立法院國民黨團提案修《國籍法》，要讓中配參政不適用放棄國籍的規定。對此，總統賴清德直言，一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民的疑慮而已。這讓中國氣炸，國台辦今（3）日聲稱，陸配是台灣社會的建設者、貢獻者，參政、議政的的權益應當得到維護，民進黨肆意剝奪陸配合法權益，對於迫害大陸配偶的「台獨」幫兇爪牙，決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁等人提案修《國籍法》修法，稱大陸地區人民取得台灣地區戶籍後，其公職參選及任職資格，仍以兩岸條例為依據，「不適用本法第二十條之放棄外國國籍規定」。

對此，賴清德表示，直言，沒有必要去修《國籍法》來特別免除中國新住民對中華民國單一的忠誠責任。一旦修法成功，只不過是增加社會對來自中國大陸的新住民的疑慮而已，「因此，目前在討論國籍法的這些行為跟言論，其實都是多餘的、沒有必要的」。而行政院長卓榮泰被問到，修《國籍法》是否會有效忠問題？他也坦言，「當然」。

國台辦今天舉行例行記者會，發言人張晗稱，大陸配偶是台灣同胞的家人、親人，是台灣社會的建設者、貢獻者，理應得到認可、尊重，包括參政議政在內的正當權益應當得到維護。

張晗還說，民進黨當局出於台獨本性，公然販賣兩國論，肆意剝奪陸配合法權益，打壓欺凌陸配群體，不斷挑戰兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，對此予以強烈譴責。她還嗆，正告民進黨當局，任何破壞台海和平穩定、損害兩岸同胞利益的惡劣行徑和花招伎倆，必將自食惡果，對於迫害大陸配偶的「台獨」幫兇爪牙，「我們決不輕饒，將依法追責，嚴懲不貸」。

