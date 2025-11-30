蛤！民進黨提案「放2天選舉假」 黃國昌：最大目的要阻礙年輕人投票

政治中心／綜合報導

民進黨團提「連放2天選舉假」，黃國昌受訪稱「最大目的要阻礙年輕人投票」。（圖／翻攝畫面）

立法院國民黨團與民眾黨團擬推「不在籍投票」專法，明定投票權人可以移轉投票或指定場所進行投票，民進黨團則提出「強化民主投票促進法草案」反制，明定投票日及其前一日均放假一日。對此，民眾黨主席黃國昌今（30）日回應表示，不要把國內移轉投票視為「洪水猛獸」，他認為這是民進黨阻擋國內移轉投票的一種策略，要阻礙年輕人投票。

民進黨提出「強化民主投票促進法草案」，提案案由指出，有鑑於民主選舉乃民主制度之基石，為提升公民參政權行使之便利性，縮減不同年齡、身分、社經背景或因身心障礙而造成之投票權行使可近性落差，並防範資訊戰與錯假訊息攻擊破壞民主制度，以維持選舉秩序與制度之公正與可信，保障投票行為，促進臺灣民主深化，爰擬具「強化民主投票促進法草案」。

廣告 廣告

民進黨團提到，各民主國家長期以制度設計提升投票參與，例如以色列、南韓、新加坡等國因放假有較高的投票率；雖我國主要使用戶籍人口作為選務及資源配置基礎，但戶籍人口與常住、實際居住人口間仍存在部分差異；緣此，特明定投票日及前一日均應放假一日，以便利公民獲取更充足之投票相關資訊、參與討論並返回戶籍地投票。

黃國昌上午在民眾黨新北市議員陳世軒的陪同下，出席「民眾加菜啦！」活動，針對民進黨團提「選舉放2天假」回應表示，民進黨過去把國內移轉投票打成是中共介選，後來發現了這個謊言沒有辦法繼續編下去了，現在就要透過其他的方式，阻撓國內移轉投票。他希望民進黨好好的看一看世界各國國內移轉投票早就成為常態了，不要把國內移轉投票視為洪水猛獸。

至於投票以前要多放假一天？黃國昌表示，會用最開放的態度審慎討論，他覺得很奇怪過去民進黨砍了勞工七天假，今年要還給勞工假期，對於在投票前要多放假一天，從來提都沒有提，目前看起來民進黨這些手段，其實只是要阻擋國內移轉投票的一種策略而已。「最重要的目的是，民進黨害怕年輕人出來投票，他們希望利用年輕人投票的時候，可能因為學業可能因為工作沒有辦法出來投票，要阻礙年輕人投票，我覺得這才是民進黨真正最大的目的。」

更多三立新聞網報導

李有宜突辭發言人退民眾黨 四叉貓引柯文哲金句「離開的都是沒得撈的」

政治清場？媒體人驚曝：黃國昌對付李有宜的手法，跟在時代力量一模一樣

麥玉珍參選台中市長？她曝如果「老三不能選」、揭開民眾黨「假藍白合」

快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光

