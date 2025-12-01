蛤？稱對美軍購「買破銅爛鐵」 林國成：美國賣的我們都可以研發

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布8年1.25兆國防特別預算，但國民黨痛批是空白支票，還有媒體稱是「由上而下」，在美方指導下統一操作。對此，國防部長顧立雄今（1）日駁斥，軍購沒有由上而下的問題。但民眾黨立委林國成仍痛批，買來的破銅爛鐵請問一下有什麼用處？美國賣的台灣都可以自己研發，就是買來安慰的，買方沒有自己的主張，都要聽賣方做決定，「對台灣買賣武器是脫褲子放屁」。

林國成今天接受媒體聯訪，聲稱軍購問題大家都關心，國人也沒有支持不支持的理由，當然台灣是需要買賣軍購，但應該是買方來需求，不是賣方來需求。他說，台灣在軍購就很奇怪，哪有買方需要的賣方不賣，買方不需要的賣方就塞給買方，這是現在台灣最痛苦地方。

林國成又說，軍購部分，確實有人要賣就非常感謝，可是如果繼續這樣下去，「買來的破銅爛鐵請問一下有什麼用處？我是覺得有買跟沒有買完全意思，都是沒有用的武器」。

林國成稱，覺得政府很奇怪，需要的飛機、飛彈、高科技戰備，美國都不賣，「每次塞給我們不是過期就是沒有用，不然就近距離飛彈，其實他賣給我們的東西，我們國家自己都可以研發的東西」。他表示，很奇怪用了3倍、5倍，或比別人多出好幾倍的價錢，「去買那些我們可以研發、我們可以不需要的東西，我是覺得賴政府對於軍購只有一個看法，買來安慰的」。

林國成批評，買來有沒有用不重要，「但我可以買到安慰劑的武器，他們就很高興」。他酸，「真正可以上場打仗真的嗎？我是覺得存疑…」，這些買賣過程中，買方沒有自己的主張，都要聽賣方做決定，「對台灣買賣武器是脫褲子放屁」。

