蛤？邱鎮軍瞎稱「單押美國是獨裁」 全網灌爆「是單押民主」︰快審國防預算

美軍3日突襲委內瑞拉，生擒總統馬杜洛（Nicolás Maduro），竟讓台灣藍白政客將矛頭對準美國，稱會讓中國效仿攻台；苗栗藍委邱鎮軍在臉書發長文，稱「台灣單押美國也算一種獨裁」，不料，卻大翻車，數千名網友留言洗版，稱台挺美國是挺民主，並大罵：「快審國防預算！」





針對美軍突襲委內瑞拉，邱鎮軍昨（6）在臉書指出，賴清德政府把中國定義為「敵對勢力」，「這種說法聽起來簡單、用起來方便，唯一的問題是『它既懶惰，又騙人』！我們必須思考一個現實，會侵略、會掠奪、會讓中華民國失去決定權的，真的只會是中國嗎？」



針對最近的1.25兆國防特別預算，邱鎮軍認為，軍購不該是禁區，應該是「最透明的地方」，還宣稱真正讓大家感到不安的，是被求用1.25兆，去想像、去恐懼、去對抗中國的侵略，卻對「另一種可能」完全噤聲。他指控，賴政府反覆灌輸「我們不能沒有美國、抗中＝國安，親美＝免說明，而不是「那美國，能不能沒有我們？」，「問題從來不是合作本身，而是把國家安全、產業命脈、外交空間與決策權，全部單押在美國身上！」



邱鎮軍指出，單押代表沒有備案、沒有退路，也代表一旦對方調整策略、重新計算利益、改寫優先順序，「承擔後果的，只會是我們！歷史早就反覆證明，強權的承諾，永遠有有效期限；盟友關係，永遠服從於成本與效益。今天可以被稱為『不可或缺的夥伴』，明天就可能被重新歸類為『可被替代的選項』。而單押的國家，就連重新談判的籌碼都沒有。」他還稱，這會讓主權被一點一點送出去。



邱在結論控賴清德，「如果權力不再需要說明、質疑被視為威脅、監督被抹成不合時宜，那麼民主就只剩下形式，獨裁，只是換了一種比較好聽的說法！」



不料，邱的長文引起一大票網友無情留言洗版吐槽，「不是單押美國，是單押民主」、「講那麼多，不就是想投共」、「投給你的真的智商堪慮啊」、「單壓中國的後果，你準備好了嗎？」、「不相信美國，難道要相信中共嗎？」、「中國那麼好搬去中國，不要癈話那麼多」、「敵我不分的人所說的話就跟屎一樣～臭不可聞」、「屁話一堆，罵自家政府最會，中國恐嚇你屁都不敢吭」、「國民黨名言再加一句：寧可相信解放軍的嘴砲，不要相信美國的武器」。





