蛤？！鄭麗文喊「九二共識、反對台獨」全世界的共識：迎兩岸融冰和平

政治中心／綜合報導

國共論壇傳出一月下旬將在中國北京登場，今（17）日國民黨主席鄭麗文前往高雄出席「高雄-黨員Reset拓點」活動被問到，國共論壇相關話題時，鄭麗文說，一定第一時間公開地透過記者會說明。隨即話鋒一轉稱，全力的開創兩岸和平契機，是台灣任何政黨責無旁貸的責任，「只要回歸九二共識反對台獨，這也是全世界的共識，不需要多加的條件，馬上可以迎來兩岸的和解融冰和平。」

鄭麗文表示，她回答很多次了，有關於兩岸交流兩岸的對話或進行任何活動，只要確定一定在第一時間公開透過記者會說明，她也說過很多次，全世界都高度關注兩岸的和平穩定，因為台海不能發生戰事，自己幾乎每天都會接待很多外國友人、外賓、駐華使節，大家都是一致的心情，現階段沒有一個國家希望台海會兵兇戰危甚至有軍事衝突。

鄭麗文說，因此在台灣的我們首當其衝，不希望下一代上戰場，更不希望台灣淪為戰場，所以全力開創兩岸和平契機，都台灣任何政黨責無旁貸的，只有不負責任、自私自利的政黨，才會不顧台灣人的死活，妄自挑起兩岸對立和戰火，在台灣的我們是有這個責任，中國國民黨更是不斷透過各種努力，事實上很困難嗎？一點都不困難，「只要回歸九二共識反對台獨，這也是全世界的共識，不需要多加的條件，馬上可以迎來兩岸的和解融冰和平。」

鄭麗文指出，現在台灣苦哈哈、慘淡多年的旅遊業期待兩岸春暖花開，所以這不是零和遊戲，更不是選邊站的遊戲，這都是錯誤的假設，台灣尤其從二次世界大戰開始到戰後，跟美國關係都是堅不可破的，這沒有選邊站也不是零和遊戲，希望的是共好雙贏，希望的是穩定的區域政治，台灣不會變為棄子，台灣不是籌碼，而是締造和平的積極行動者。

