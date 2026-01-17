蛤？關稅降至15% 詹江村喊「兩岸很快就統一」：台灣沒半導體形同廢島

記者楊士誼／台北報導

台美關稅降為15%且不疊加MFN，台灣更成為第一個享半導體232條款最優惠待遇的國家。國民黨桃園市議員詹江村今（17）日卻稱「兩岸很快就要統一」，他表示，當台灣沒有半導體產業鏈時形同「廢島」，對世界就不再那麼重要，這時候誰還會在意台灣是否被統一？他更表示，民進黨高官卸任後可遷往美國，「台灣人呢？開始過著中國大陸領導的生活吧！」

詹江村稱，兩岸很快就要統一，川普正為中國做準備。他表示，美國商務部長盧克尼森受媒體採訪時稱，台灣對美國有二個承諾，一個是台積電7.9兆台幣（2500億美金）的投資、另一個是半導體產業鏈7.9兆台幣（2500億美金）的投資。川普要拿下台灣的整個供應鏈，讓美國能夠自給自足，要求台灣必須妥協，否則就給予100%的關稅。

詹江村續稱，當全世界最重要的產業鏈遷往美國，將來解放軍統一台灣的時候，美國就不需要冒風險，跟中國打仗。台灣沒有半導體產業鏈，形同一個「廢島」，對世界就不再那麼重要，這時候誰還會在意台灣是否被統一？「高市早苗嗎？不，高市早苗現在被習近平嚇的連吭聲都不敢。」他最後妄稱，當台灣半導體產業鏈移轉差不多時，民進黨的高官卸任後可以舉家遷往美國享福，「台灣人呢？開始過著中國大陸領導的生活吧！」

