蛹蟲草掀智慧生技新浪潮 台灣產學界共推全球健康新藍海
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】「2025智慧生技新浪潮：蛹蟲草跨域應用高峰論壇」，今（23）日於大葉大學登場，產官學專家齊聚，聚焦蛹蟲草市場趨勢、科研進展及智慧製程，盼將台灣蛹蟲草研發推向國際舞台。隨著全球天然保健市場持續升溫，蛹蟲草因其高功能性與科學支持的保健價值，成為產業新藍海。
大葉大學副校長侯雪娟表示，相較於稀少且昂貴的野生冬蟲夏草，人工培育蛹蟲草具備永續性、可控生產與品質穩定性，已成功從傳統補品轉型為科學化功能性保健原料。其應用範圍涵蓋保健食品、美妝、療養品及新藥研發，並朝向 AI 精準製程與代謝工程等次世代生技模式發展。
台灣藥用真菌蛹蟲草應用發展協會理事長徐泰浩指出，全球蛹蟲草市場規模2024年已突破82億美元，預計2034年將超過150億美元。其核心活性成分「蟲草素（Cordycepin）」具有抗病毒、免疫調節與抗腫瘤功能，被譽為生技界的「白色黃金」。
大葉大學與大榮生技自2012年起導入 LED 光譜技術，提升子實體蟲草素含量，開創全球 LED 生技應用先驅；校友趙士慶博士提出的 IoT 低氧液態發酵系統，更能精準控制環境參數，提高菌絲體產量，被視為國際最先進的反應器技術。
大葉大學國際長李世傑教授表示，蛹蟲草含有超過40種功能性活性物質，包括腺苷、多醣體、類胡蘿蔔素、麥角硫因、洛伐他汀、GABA等。過去20年間，相關科學文獻從2,390篇增加至超過27,800篇，僅2024年就新增2,000篇研究，涵蓋肺部保護、腎臟健康、男性生殖機能、抗疲勞、抗氧化及皮膚保養等多項生物活性，顯示蛹蟲草在醫療保健領域的重要性日益提升。
大榮生技董事長游富華表示，公司多年與大葉大學合作，並入選《財富商業洞察》全球十大蛹蟲草供應商，是台灣唯一上榜企業。他強調，自2012年起雙方共同開發的 LED 組合光譜與智慧生物反應器技術，已引領蟲草素量產新時代，展現台灣在生技製程與量產技術的國際實力。
