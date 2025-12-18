「蛻變26 新北HOU安全」新北防宣守護平安不間斷

(新北市消防局提供)

記者蔡琇惠／新北報導

為慶祝新北市義消防宣大隊成立26週年及萬金石防宣分隊成軍，並表彰114年績優防宣人員，新北市政府昨（17）日由市長侯友宜主持「新北市義消總隊防火宣導大隊26週年誌慶暨萬金石防宣分隊成軍典禮」，以感謝義消防宣人員為市民安全的無私奉獻。

典禮由侯友宜市長與現場防宣夥伴共同啟動「蛻變26 守護平安 新北HOU安全」儀式，新北消防局強調，「蛻變26」，代表的是防宣一路走來的成長與精進；「守護平安」，是26年來始終不變的初心與使命；「新北HOU安全」，是對市民最堅定的承諾。

侯友宜表示，感謝江惠貞副總隊長、何玉枝大隊長帶領防宣團隊，長年無私奉獻，把最寶貴的時間投入防火宣導的志業，讓新北防宣持續創新、屢獲肯定。未來，市府會持續支持防宣工作，整合資源、強化訓練，讓防災教育更深入、更多元，共同守護市民安全，打造一座更安心、更幸福的新北市。

新北市消防局提到，新北市義消總隊防火宣導大隊自民國88年成立至今已26年，新北防宣始終站在防災的第一線，貫徹「防患未然」的理念走進校園、深入社區、走訪家庭，把防火、防災的觀念，帶進市民生活，執行各項宣導活動已經超過4萬場次、完成居家訪視超過23萬戶。新北市近5年在全體消防及防宣夥伴共同努力下，火災件數下降超過20%，住警器成功預警案例累計更高達770件，高居全國之冠，為無數家庭爭取寶貴逃生時間，成功挽救生命。

消防局長陳崇岳表示，萬金石地區幅員廣闊、災害型態多元，隨著「萬金石防宣分隊」的成立，可以更快速、更深入地將防火、防災知識，送到北海岸的每一個角落，讓市民不論身在山區、海岸或市區，都能感受到市府守護安全的決心與行動。