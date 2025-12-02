蜂蜜好處與風險一次看懂：6類族群需避免

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

人類食用蜂蜜已經有相當長的歷史，遠從古埃及時期、美索不達米亞文明象形文字等，都曾出現養蜂等關於蜂蜜的記載。東方人熟知的《本草綱目》，也明確指出蜂蜜具有清熱、解毒、潤腸、通便、止痛等好處。現代科學則證實，蜂蜜除了美味外，還有抗氧化、抗發炎、抗菌等效果，就連其他蜂產品，如花粉、蜂王乳、蜂膠等，也都具有特定的保健作用。

康寧醫院營養師陳詩婷表示，若以現代營養學的角度分析蜂蜜，我們可以發現蜂蜜絕大多數為碳水化合物組成，主要成分為單醣類的葡萄糖和果糖，這類單醣因為極易被人體吸收，能立即轉換成為能量，可以增進體力和消除疲勞，但也因極易吸收，本身有血糖不穩、肥胖問題的人，不建議多吃。

其中，賦予蜂蜜療效的是微量的維生素、巨量礦物質、微量元素、蛋白質、以及抗氧化物質及酵素。特別是蜂蜜獨特的酵素，如澱粉酶、轉化酶、過氧化氫酶、磷酸脂酶、葡萄糖氧化酶、酯酶等，可以幫助消化、促進新陳代謝，而蜂蜜含有微量的抗氧化物質，如類黃酮類等，則有助對抗自由基的形成。

1.1歲以內的嬰幼兒

蜂蜜的含水量低於百分之20，因此可在密封狀態下儲存很久，這樣的狀況下，有可能受到肉毒桿菌孢子的污染，1歲以內的寶寶免疫功能尚未健全，很有可能會引發中毒的問題。

2.免疫功能不全的人

本身免疫功能低下或是化放療後虛弱的人，因為身體白血球過低，也不建議食用蜂蜜，原因同樣是擔心肉毒桿菌中毒。

3.血糖控制不穩的人

蜂蜜絕大多數的營養成分為果糖及葡萄糖，這類糖是一種極快吸收的單醣，容易影響血糖的變化，故不建議血糖控制不好的人過量食用。

4.對蜂蜜製品過敏的人

蜂蜜對大多數人來說，是非常安全的天然食物，但本身若曾對花粉與蜜蜂相關製品（如蜂王乳、蜂膠）過敏者請避免使用，可能誘發過敏；常見過敏反應有：刺痛感、呼吸急促、皮膚紅腫、聲音改變、哮喘……等。

5.肥胖、高血脂的人

蜂蜜含有豐富的果糖，果糖很容易被人體吸收，並代謝成脂肪，因此本身有體重過重、肥胖，以及高血脂毛病的人，也建議避免食用蜂蜜。

6.胃酸分泌過多的人

蜂蜜本身屬於甜食，甜食本身就會增加胃酸分泌，進而損害胃黏膜。本身有胃食道逆流、胃酸分泌過多，或有胃潰瘍、十二指腸潰瘍的人，也不建議食用。

（記者陳大樂，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

