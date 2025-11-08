蜂蜜廚神2對決 蜜見鱸語、焦香蜜心透抽奪冠
【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府農業局輔導蘆洲青農陳柏承辦理全國最大的蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神2」，今(8)日比賽結果出爐並於新北市蘆洲區農會辦理頒獎典禮暨成果發表，今年比賽共168組選手參加，分別由學生組程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍。
成果發表由兩組冠軍現場料理及試吃品嘗。學生組由程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」獲得冠軍，料理包含蜂蜜白醬鱸魚、蜂蜜檸香奶油麵、蜂蜜柚香沙拉三種方式展現蜂蜜香甜清爽風味。
社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」獲得冠軍，將透抽用蜂蜜醃漬後煎熟，切片搭配蜂蜜蠔油醬，讓蜂蜜與透抽展現濃郁鮮甜美味，兩件作品皆獲得評審的一致好評。
農業局長諶錫輝表示，新北青農十分年輕有活力，是新北農業最強力的骨幹，為農業發展帶來更多創新能量，藉由蜂蜜料理競賽，結合在地農產品與蜂蜜的創意搭配，讓更多消費者認識新北農產品牌。
他說，除此之外活動也由蘆洲區農會大力支持，今年蘆洲區農會更自發性發布農會界第1本「永續報告書」，展現農會在永續農業的責任與努力。新北市秉持「農業健康市/式」的理念，積極推廣友善、永續環境，鼓勵民眾體驗新北蜂蜜，支持在地農業。
諶錫輝指出，新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第2屆「蜂蜜廚神」活動，去年第1屆共60組選手參與，今年比賽達168組選手報名，成長近3倍，其中包含高雄、臺南及彰化等各地選手參與，並將料理過程製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。
今年主題為以新北市農產品結合蜂蜜入菜，裁判長中華美食交流協會榮譽理事長郭宏徹於比賽中表示，新北茭白筍、地瓜等農特產品品質極佳，經過簡單的烹調再淋上蜂蜜就是好吃的料理。
陳柏承表示，蜜蜂是農業重要昆蟲，為了永續農業開發蜂蜜酒、紅柴蜂蜜蛋糕等各式蜂蜜產品，也辦理蜜蜂推廣課程，去年第1次辦理蜂蜜廚神活動獲得馬偕護專及各界的鼓勵，選手也用心準備如威靈頓牛排精美料理。
為了推廣蜂蜜料理，今年也鼓勵選手以家常、簡易手法呈現蜂蜜料理的美味，讓民眾也能在家簡單製作蜂蜜料理，也邀請選手自製料理影片教學，不僅感謝學生與民眾的支持，也感謝農業局協助拍攝影音及產品包裝設計。自己也會持續努力，開發更多蜂蜜產品，也希望透過活動與民眾分享各式蜂蜜料理。
