蜂蜜廚神2頒獎暨成果發表
記者吳瀛洲／新北報導
新北市府農業局辦理全國蜂蜜料理比賽「蜂蜜廚神２」比賽結果出爐，八日在蘆洲區農會頒獎暨成果發表；這次共一六八組選手參加，以新北市農產品結合蜂蜜入菜比賽，最後由學生組程建宏、蔡淑蓉料理「蜜見鱸語」及社會青農組蔡雅庭料理「焦香蜜心透抽」分別獲得冠軍。
新北青農陳柏承於蘆洲經營三寶爸的窩，由於熱愛美食，便結合自身興趣推廣蜂蜜入菜，邀請新北市政府農業局、蘆洲區農會及馬偕醫護管理專科學校舉辦第二屆「蜂蜜廚神」比賽；去年第一屆共六十組選手參與，今年比賽達一六八組，成長近三倍，包括高雄、台南及彰化等各地選手參與，料理過程並製作線上短影片教學，讓民眾也能輕鬆復刻美味蜂蜜料理。
陳柏承表示，為了推廣蜂蜜料理，今年「蜂蜜廚神２」比賽鼓勵選手以家常、簡易手法呈現蜂蜜料理的美味，讓民眾也能在家簡單製作蜂蜜料理。
今年比賽結果八日在蘆洲區農會頒獎，學生組由程建宏、蔡淑蓉以料理「蜜見鱸語」獲得冠軍，社會青農組蔡雅庭以料理「焦香蜜心透抽」奪冠；這兩組冠軍亦在現場料理獲獎作品，讓現場賓客試吃品嘗，獲得一致好評。
農業局長諶錫輝表示，希望藉由蜂蜜料理競賽，結合在地農產品與蜂蜜的創意搭配，讓更多消費者認識新北農產品牌，及積極推廣友善、永續環境。
