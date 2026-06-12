蜂蜜水能養身？男回診「反淪洗腎命運」 醫嘆：很多人都誤喝

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生活中心／倪譽瑋報導

醫師指出，要護腎不應喝蜂蜜水，多喝水就足夠。（示意圖／資料照）

有腎問題者，也許會想找補品吃，例如討論度高的蜂蜜水。腎臟科醫師洪永祥案例，一位男子擔心慢性腎衰竭演變為洗腎，便每天喝2000 c.c號稱能護腎的「野生蜂蜜水」，持續幾天後腎功能反而快速惡化，血糖、尿酸、膽固醇都失控，就診當天就洗腎。洪永祥指出，蜂蜜水的功效雖含單糖，吸收並轉成能量效率高，但也還有會增加尿酸的果糖。

蜂蜜水的功效「護腎」瘋傳 洪永祥直言被神化

一些坊間說法認為蜂蜜天然又健康，日前洪永祥在健康節目上解說，大家知道吃精緻糖、果糖不好，有引起高血糖、肥胖的風險；而蜂蜜是天然的，飲用並代謝完後轉化成能量的速度確實很快，他表示這是水與單糖的效果。

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雖然喝蜂蜜恢復能量有感，不過，一般民眾都把蜂蜜給神化了，他指出，近期腎臟圈流傳「喝野生蜂蜜能護腎」，但有案例是喝到差點洗腎。

慢性腎衰竭突變功能大惡化 凶手是「日常飲食」

洪永祥分享，一位慢性腎衰竭第四期的患者（共分五期，第四期到要洗腎大約只有5年，好好控制可以維持更久），對方長期在自己的門診追蹤，血糖、血脂肪都沒問題。

但有一天患者來看病，其身體極度不適，洪永祥發現對方腎功能快速惡化，檢查發現慢性腎衰從第四期一下掉到第五期，尿酸、糖化血色素雙雙飆高，血糖、尿酸、膽固醇都失控，對方沒有感冒也沒有感染，洪永祥評估「這一定是食物的問題，不是一週只吃一點點的東西，一定是每天吃」。

野生蜂蜜水糖分仍多 過量飲用不護腎還成洗腎

洪永祥進一步詢問，得知對方擔心慢性腎衰竭第四期快要洗腎了，就去喝「野生蜂蜜水」一天喝2000 c.c.；洪永祥對此表示，蜂蜜中是有單糖，但也有葡萄糖、果糖，其中果糖會轉化成尿酸。

後續洪永祥將患者轉到急診室「當天就洗腎了」。他以這次案例示警，目前有好多慢性腎衰竭患者還在喝「野生蜂蜜水」護腎，洪永祥澄清「多喝水就可以護腎」而不是喝蜂蜜水。

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