蜂農不只賣蜜！東山蜂農打造戶外導覽生態園區 建立永續環境理念

詹承霖返鄉當蜂農，認知生態影響蜜蜂，開始投入導覽解說員工作，並要打造生態園區推動友善環境，盼達到蜂、人與生態3方平衡。（程炳璋攝）

台南市東山175咖啡公路下方1家「蜂和小鎮」，住著蜂農詹承霖、王惠珊，夫妻倆平時搬箱採蜜外，更兼作社區生態導覽員，未來打算建立1座蜜蜂生態園區，2人強調非為賺錢，更重要的是將環境永續經營理念的深植人心，維護蜜蜂養成環境。

47歲詹承霖年輕時北漂台北當起印表機業務工程師，又在台北開店賣起自家蜂蜜，之後返鄉擔任蜂農，靠著宅配賣蜜維生。

詹承霖返鄉當蜂農20年，在園區內利用木頭鑽孔提供蜜蜂棲息。（程炳璋攝）

「植物生態環境變化，蜜蜂最懂」，詹男養蜂20年，深感動物對生態環境變遷十分敏感，一旦農民在果樹噴藥過重，蜜蜂死亡數就升高。

現代農業環境中的病毒、氣候與環境條件比過去更複雜多變，詹承霖是全台首位取得環境教育解說認證的蜂農，受聘在學校社團當講師，向下札根推食農教育，加強地學童環境教育。

詹承霖表示，這些小孩跟自己一樣，有朝一日都有機會返鄉當起農2代、3代，從小灌輸生態平衡觀念，對故鄉未來的農業環境將有間接幫助。

詹氏夫妻曾在朋友造訪時，帶隊導覽青山社區、學校與175公路休閒農業區各種特色，大受好評，兩人此後投入社區導覽員工作，假日在社區帶團作產業走讀。

詹男預計明年底將1塊原本阿公種植荔枝的空地，打造成蜜蜂生態園區，不同於觀光工廠，主要作戶外導覽與食農教育的場地，結合導覽工作，串聯社區、學校與咖啡公路沿線的休閒農業區的產業與歷史文化，作深度旅遊。

詹、王倆夫妻強調此舉並非為了賺錢，而是要推廣永續環境的理念，讓一批又一批的遊客了解友善環境對農業的重要性，透過達成蜂、人與生態3方和諧平衡的永續農業，提升蜜蜂更健康的養成環境。

