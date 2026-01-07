蜂農與西拉雅風管處合作推養蜂生態

南化養蜂第一班與西拉雅風管處合作推廣養蜂生態。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／南化報導

南化區農會第一養蜂產銷班在班長陳俊男和副班長林進椿合作下，已研擬在西拉雅風管處的南化遊客中心戶外空間，設置一生態養蜂場域，讓遊客來到中心也能觀賞到蜜蜂的生態，進而體驗養蜂的樂趣。林進椿表示，他在南科也指導科技公司在園區養蜂，去年養出不錯的蜂蜜來，而他也一直推廣家戶養蜂。

南化區養蜂產銷第一班去年參加台南市龍眼花蜜評鑑，副班長林進椿和班員黃俊雄雙雙獲得特等獎，而回歸擔任班長的陳俊男也曾是養蜂高手，如今雖已交棒給兒子，但他對養蜂仍有著專業，因此將與第一班班員們一起重拾推廣養蜂生態，讓大家更認識這位勤勞的好朋友蜜蜂。

廣告 廣告

由於第一班副班長林進椿去年勇奪台南市龍眼花蜜特等獎，另一班員黃俊雄也獲特等獎，雙雙獲獎激勵著第一班班員繼續在養蜂事業上前進。班員力順天指出，自己養蜂逾半世紀，如今有孫子接手，再次見證南化區是一處養蜂的絕佳場域，百花爭妍，正是群蜂採蜜的好所在，所以南化區的蜂蜜品質，年年的龍眼花蜜評鑑都不缺席，也都能獲佳績。

鑑於南化是養蜂的好所在，第一班已決定在南化遊客中心覓場域設置蜂箱，希望藉此再次廣宣南化的好蜂蜜，同時也讓遊客來到蜂蜜的好所在，實際體驗養蜂的生態，也不枉南化是養蜂的勝地。林進椿表示，目前已在水博館讓遊客可體驗養蜂，同時還深入南科台積電廠區教員工養蜂，養出了好品質的「積蜜」，因此，對城市養蜂已有一套良方，希望未來更多人知道正確的養蜂模式，並釀出最好的蜜來。