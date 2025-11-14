蜂 燈（組詩）／殷賢華

殷賢華

我看見蜜蜂小小的身體內部

亮著一盞燈

穿雲破霧，照亮采蜜的路

也照亮回家的路

溫暖潮濕的巢

將冬寒擋在門外

當人類竊去蜜

就驅趕淚、黑暗和痛

這微弱的光和火

照亮了我，也點燃了我的詩歌

◆果 子

天空的果子高不可攀

例如月桂、玉兔、霞衣

既使有登天梯，高

也意味著冷和墜亡

地下的果子深不可測

例如暗河裏的冰魚、七星水草

即使有入地鑽，深

也意味著深淵和窒息

眼前的這棵蘋果樹

跳起來就能摘到

原來，近

才是果子的真諦

◆寶 劍

一堆沉睡多年的鐵石

被丟進煉爐

以疼的方式蘇醒

鐵水是沸騰的疼，流動的疼

你聽，嗤嗤嗤

連青煙都疼出了聲

煆打是鑽心的疼，漲紅的疼

你聽，當當當

連火星都濺出了血

當疼凝固成劍

凝固成一道道寒光

鋒刃所指，大地在顫抖

從此，疼只屬於別人