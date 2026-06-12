蜈蚣咬傷不在意！女大生血氧跌破90%「肺部嚴重損傷」...送加護病房搶救

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中國湖北一名女大生被蜈蚣咬傷後未及時就醫，險些喪命。示意圖／Pixabay、《極目新聞》

中國湖北一名20歲女大生突然出現失眠、焦慮不安、胡言亂論等症狀，家長起初以為只是壓力太大所致，沒想到就醫檢查竟發現，女大生半個月前遭蜈蚣咬傷，毒素已擴散全身，引發中毒性腦病變與重度肺部損傷，一度命危送進加護病房。

女大生胡言亂語...竟是蜈蚣咬傷導致

根據中國《極目新聞》報導，女大生半個多月前遭一隻約10公分長的蜈蚣咬傷大腿，當時傷口僅有輕微紅腫，因此未特別就醫，只自行簡單消毒處理。

不料2天後，她開始出現失眠、情緒躁動、胡言亂語與精神恍惚等症狀，家屬誤以為是壓力過大所致，隨即帶她前往武漢市武昌醫院南湖院區就診。

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中國湖北一名女大生被蜈蚣咬傷後未及時就醫，險些喪命。圖／翻攝自《極目新聞》

血氧跌破90%、肺部嚴重損傷 送加護病房搶救

院方表示，醫師問診後察覺病況不單純，經詳細檢查發現女大生還伴隨呼吸急促、血氧偏低等症狀，追問下得知，她曾遭蜈蚣咬傷。經多科別會診後，確診為蜈蚣毒素引發的中毒性腦病變，緊急將其送往武昌醫院東院區急診醫學科治療。

然而，女大生病情急轉直下，到院時血氧已低於90%，出現明顯呼吸窘迫與肺功能嚴重受損，醫療團隊立即進行傷口處理、電腦斷層與血液檢查，最終診斷為蜈蚣毒素造成的全身性發炎反應症候群（Systemic inflammatory response syndrome, SIRS），合併重度中毒性肺損傷及中毒性腦病變，住加護病房觀察治療。

院方指出，患者當時除肺炎外，大腿咬傷處也出現大範圍紅腫，全身發炎指數明顯升高。經4天積極治療後，患者意識恢復清楚、肺功能逐漸改善，順利脫離險境。

蜈蚣毒素恐致命 出現3症狀快就醫

急診醫師提醒，大型蜈蚣毒液含有神經毒素與強烈促發炎物質，多數患者僅會出現局部紅腫疼痛，但若毒液量較大，或本身體質較敏感，毒素可能透過血液循環影響中樞神經與肺部功能，嚴重時甚至危及生命。

中國湖北一名女大生被蜈蚣咬傷後未及時就醫，險些喪命。示意圖／Pixabay

醫師呼籲，若遭蜈蚣咬傷後出現精神異常、呼吸困難、尿液顏色變深等全身性症狀，應立即就醫，避免延誤治療時機。



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