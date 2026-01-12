蜘蛛人互指？實況主IShowSpeed遇「辛巴威Speed」 盜版只差不會後空翻

知名 Twitch 實況主「IShowSpeed」於 12 月底飛往非洲展開 IRL 直播企劃，計畫在 28 天內走訪 20 個非洲國家，近期直播行程來到辛巴威。

圖／Twitch IShowSpeed

他在辛巴威直播期間，吸引大量當地粉絲循著直播蜂擁而至。就在途中現場突然一陣騷動，原來一名外型與 IShowSpeed 極為相似的辛巴威粉絲，穿著同款足球衣到達現場，兩人初見畫面太過爆笑，在社群掀起熱議。

只見這位盜版 IShowSpeed 學著本尊一邊和聊天室互動、一邊走向 IShowSpeed，只見兩人在激動時的神韻更為相似，讓 IShowSpeed 不斷問他：「你老媽是誰？」為了證明自己才是正版，IShowSpeed 當場使出招牌後空翻，不過顯然這位盜版 Speed 還沒練成。

事後 IShowSpeed 還邀請對方一起上車同行，兩人也討論起是否真的覺得彼此長得像，結果雙方都坦言盯著對方時確實會有種說不出的怪異感。最後 IShowSpeed 還讓盜版先下車，想惡整不知情的觀眾，沒想到立刻被現場民眾一眼識破。

