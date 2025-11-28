蜘蛛人荷蘭弟找上007神器賣無酒精啤酒 Aston Martin宣布與Bero建立複數年合作夥伴關係

英國豪華汽車製造商Aston Martin宣布與漫威超英電影「蜘蛛人」演員「荷蘭弟」湯姆．霍蘭德（Tom Holland） 創立的無酒精啤酒品牌Bero建立複數年合作夥伴關係，正式跨足精品生活風格領域，展開品牌與新品聯名布局。



根據雙方公布的合作內容，Bero未來將成為Aston Martin品牌核心活動中的重要元素，涵蓋全球市場推廣與專屬合作計畫。兩個品牌也將共同推出聯名產品，雖然具體細節尚未公開，但外界普遍預期會鎖定高端生活風格市場，搭配Aston Martin既有的奢華形象。



Bero執行長約翰．赫曼（John Herman） 表示，Aston Martin象徵性能、英國工藝與精湛技術，而Bero的成立宗旨正是替追求精緻生活方式的消費者打造新體驗。他指出，無酒精啤酒市場近年快速成長，Bero自2024年推出後陸續與多家企業合作，也成功進駐美國量販通路目標百貨（Target），此次與Aston Martin結盟更被視為品牌發展的新里程碑。



Aston Martin並非首次跨界合作。這家於1913年在倫敦由萊昂內爾．馬丁（Lionel Martin）與羅伯特．班福德（Robert Bamford）創立的汽車品牌，長年以其奢華與性能形象聞名，也因多次出現在經典電影《007》系列中而深植人心。今年9月，其一級方程式車隊Aston Martin Aramco才剛宣布與格蘭菲迪建立官方威士忌合作關係，顯示品牌策略正持續向生活風格領域延伸。



Aston Martin首席創意長馬雷克．雷克曼（Marek Reichman）指出，與Bero的合作源於雙方對工藝與性能的共同熱情。他強調，Aston Martin設計汽車的理念在於激發靈感，而Bero則試圖以創新方式重新定義無酒精飲品，替啤酒愛好者帶來更真實的消費體驗。



責任編輯：許詠翔

