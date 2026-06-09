《蜘蛛人》名言成勉勵金句 陳其邁警察節向基層英雄致敬

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高雄市長陳其邁出席「115年警察節慶祝活動」親自獎表揚20位績優警察及相關人員，刑事警察大隊小隊長李明樹受獎。施書瑜攝



高雄市長陳其邁今（6/9）出席高市警察局舉辦的115年警察節慶祝活動，並親自頒獎表揚20位績優警察及相關人員，感謝基層警察長期守護治安與交通安全。其中高雄今年有3名員警獲選全國模範警察，獲選比例居全國各警察機關之冠。陳其邁致詞時引用電影《蜘蛛人》經典台詞「能力越大，責任越大」，勉勵同仁持續守護市民安全。

高雄市長陳其邁出席「115年警察節慶祝活動」親自獎表揚20位績優警察及相關人員。施書瑜攝

高雄市長陳其邁出席「115年警察節慶祝活動」親自獎表揚20位績優警察及相關人員，刑事警察大隊小隊長李明樹（右二）受獎。施書瑜攝

此次受獎人員包括3位警察模範母親、8位模範警察、2位資深績優警察及4位偵破特殊重大刑案的優秀員警，在治安維護、犯罪偵防、交通管理及為民服務等領域均有傑出表現。

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陳其邁表示，高雄市近年治安及交通表現持續進步，根據《遠見雜誌》2026年縣市長施政滿意度調查，高雄在警政治安及道路交通滿意度均名列六都第一。他感謝警察同仁的付出，並期勉持續秉持專業與熱忱，打造更安全宜居的城市環境。

活動現場安排鼓山區中山國小學生表演，並由警察局薩克斯風樂團及原住民警察樂團接力演出，展現警察同仁多才多藝的一面，為警察節增添溫馨氣氛。

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