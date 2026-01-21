「蜘蛛人」徒手攀登101倒數3天！賈永婕曝美英超強團隊來台 請大眾別打破「2禁忌」

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在24日挑戰無裝備徒手攀登台北101，並在Netflix進行全球直播。而日前也親自登頂101為他「暖場」的台北101董事長賈永婕，今（21）日在臉書貼出與霍諾德的合照，並請大家配合「2禁忌」，讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度。

​賈永婕表示，大家都非常期待本周六的攀爬活動，這次活動動員了美國Netflix團隊與英國極限運動拍攝製作團隊，現場工作人員超過百人，整體拍攝與執行涉及高度專業與大量精密演算，任務複雜、挑戰極高。

廣告 廣告

賈永婕指出，誠摯請大家協助配合以下事項，第一，「請勿闖入管制區域」，讓專業團隊能在安全、無干擾的情況下，專心完成任務；第二，「請勿自行操作無人機拍攝」，避免影響拍攝安全與飛行判斷，也請尊重專業團隊的作業規劃。

賈永婕強調，希望讓國際團隊看到台灣人的高素質與專業度，也請大家尊重獨家直播畫面，不要硬闖、不要干擾。



賈永婕直言，節目內容非常豐富，除了精彩畫面，還有主持人與世界級極限攀爬好手的即時講解，一定能看到許多難得一見、近距離卻更安全的精彩瞬間。「謝謝大家的理解與配合，一起讓這場國際級活動順利、成功、精彩完成！請與我們一起創下台灣的驕傲。」

更多風傳媒報導

