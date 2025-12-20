《蜘蛛人：重生日》殺青！導演克雷頓感性致謝湯姆霍蘭德

德斯汀・丹尼爾・克雷頓在社群上宣布《蜘蛛人：重生日》拍攝完成。（截自IG @destindaniel ）

由湯姆霍蘭德主演的《蜘蛛人：重生日》，導演德斯汀・丹尼爾・克雷頓在IG上宣布，電影已經完成拍攝工作，他發文寫下感謝霍蘭德在戲裡戲外展現的善良而慷慨的領導力，以及他不懈的工作態度、無畏的演出，還有這份珍貴的友誼，同時也分享了拍攝完後與湯姆霍蘭德的還有團隊的合照。

克雷頓形容，這是他參與過「規模最大、也最有成就感」的一部電影，特別感謝妻子在混亂與高壓的拍攝期間，一肩扛起整個家庭，也感性提到孩子們讓他學會放下手機、回到生活本身，「陪他們用沙發坐墊在客廳搭堡壘」。他向演員群致敬，感謝大家為角色注入靈魂，每一天都帶來感動；同時盛讚幕後團隊以無與倫比的創意與專業投入拍攝，甚至讓他在片場「笑到肚子痛」。

《蜘蛛人：重生日》將於明年7月31日上映，是克雷頓的第二部 MCU 作品，此前他曾執導2021年的《尚氣與十環傳奇》。

