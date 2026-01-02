南部中心／劉尹淳、林樹銘 高雄市報導

有民眾上網PO文，說到高雄一處大賣場買了蜜地瓜，結果吃起來卻有酒味，仔細看外包裝有效日期到今年1月，但內包裝卻是去年的7月，懷疑賣場賣過期商品。不過業者澄清，內包裝的日期，是製造日期，而非保存期限，是消費者搞錯了。

蜜地瓜吃出酒味? 民眾質疑"買到過期品" 賣場澄清:搞錯了

大賣場平時會由人員，篩選即期商品，放在即期品專區，折價出售，也會定期派人巡查，避免賣過期商品。（圖／民視新聞）

高雄有民眾，到鳳山區五甲一處大賣場，買到有酒味的蜜地瓜，懷疑是過期商品，讓她直呼超噁心。看看外包裝，有效日期寫到今年1月14號，內包裝卻是去年的7月14號，擔心買到過期半年的商品，民眾上網PO文，說在即期品區買了兩包最愛的蜜地瓜，沒想到回家吃起來有酒味，連喉嚨都有點灼熱感。其他民眾表示，有一點誇張，因為我們通常只會看外包裝，不會再看內包裝，如果這樣的情形，的確這個東西就是過期。

事後蜜地瓜業者提供商品照片澄清，強調內包裝標示是製造日期，並非保存期限，是消費者誤會了。（圖／翻攝畫面）

實際來到大賣場，業者說，平時會由人員，篩選即期商品，放在即期品專區，折價出售，也會定期派人巡查，避免賣過期商品，民眾在購買時，也大多會注意有效日期，確保吃下肚是安全的。其他民眾表示，總要知道它吃到什麼時候吧，像牛奶這些東西，它的保存期限都很短，所以會特別稍微去看一下、我都會注意有效日期，然後會選擇效期長一點的。事後蜜地瓜業者也提供商品照片澄清，強調這款蜜地瓜出產以來，內包裝標示一直是製造日期，標示方式都依食安衛生管理法規定，過期蜜地瓜全是烏龍一場，至於為何吃起來有酒味，業者也推測，蜜地瓜用麥芽糖釀造，本身就帶有微酒味，民眾若對商品有疑慮，建議看仔細內容物，避免不必要的誤會。

