蜜月天堂淪毒窟！斐濟驚爆「血液傳毒」注射他人血液解毒癮 愛滋病例狂飆

斐濟正面臨愛滋病病例急遽增長的公共衛生危機。（圖為斐濟庫盧灣） 圖：翻攝自維基百科

[Newtalk新聞] 據《紐約郵報》報導，斐濟正面臨愛滋病病例急遽增長的公共衛生危機，根據聯合國愛滋病規劃署與斐濟衛生部資料，預估今年病例數將倍增至 3,000 例以上。疫情快速擴散的主因是冰毒使用增加及不衛生的注射行為，包括近期出現的「藍牙趨勢」——即注射他人血液以獲取殘存藥效。2024 年新增病例達 1,583 例，而 2025 年前六個月已通報 1,226 例，顯示疫情加速惡化。聯合國開發計畫署代表指出，此疫情不僅是健康問題，更是發展與人權挑戰，呼籲緊急擴大防治措施。

疫情快速擴散的主因是冰毒使用增加及不衛生的注射行為。（示意圖） 圖：達志影像／美聯社

太平洋著名蜜月勝地斐濟，近年已轉變為區域內愛滋疫情成長最快的熱點。官員明確指出，冰毒使用增加是導致疫情激增的主要驅動因素。根據世界衛生組織去年 12 月發布的快速評估，當地存在顯著的不安全注射行為，使注射型毒品使用者面臨更高的愛滋傳播風險。其中一種被稱為「藍牙趨勢」的行為尤其令人憂慮：當人們無力購買毒品時，會注射已經處於藥物作用下的他人血液，以獲得快感。

報導指出的數據顯示，斐濟的愛滋病例數預計將在今年倍增至 3,000 例以上。2024 年全年新增病例為 1,583 例，而 2025 年僅前六個月就已通報 1,226 例，增長趨勢嚴峻。評估報告指出，最常被使用的毒品冰毒，且 50% 的受訪者承認曾使用可能受污染的針筒自行注射，凸顯減害措施與清潔針具取得管道嚴重不足。

50% 的受訪者承認曾使用可能受污染的針筒自行注射。 圖：達志影像／美聯社

當地組織「Talanoa Law and Justice」的線人向研究人員解釋，毒品會影響控制思考與情緒的大腦區域，導致使用者對周遭情境產生扭曲解讀，甚至引發攻擊行為。這種心理與行為變化，不僅增加個人健康風險，也對社區安全構成威脅。

聯合國開發計畫署代表蒙赫圖雅・阿爾坦格雷爾強調，這項評估結果是一記警鐘。她表示，斐濟的愛滋疫情不只是健康問題，更是一項發展與人權挑戰，威脅生命、社區與社會進步。她呼籲必須果斷且緊急地行動，擴大減害措施、提升愛滋檢測與治療的可近性，確保沒有人被遺漏。

斐濟以其白色沙灘、珊瑚潛水與偏遠島嶼度假村聞名，去年共接待 986,367 名旅客，是廣受歡迎的觀光與蜜月目的地。然而，疫情發展已引起國際關注。澳洲政府對斐濟發布的旅遊警示中，已將愛滋病與性傳染疾病列為旅客的健康風險，並明確指出：「愛滋病感染率正在上升，斐濟政府已宣布愛滋疫情爆發。若

