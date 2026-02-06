蜜月天堂HIV疫情失控！斐濟愛滋病例恐破3000例 WHO：毒品濫用助長

斐濟。（示意圖／Pixabay）

南太平洋知名蜜月勝地斐濟，近年正面臨區域內成長最快的愛滋病毒（HIV）疫情。據聯合國官方數據顯示，斐濟今年HIV/AIDS病例數預估將倍增，總數恐突破3000例。同時當地毒品使用上升，被認為是疫情快速擴散的關鍵因素之一。

綜合外媒報導，世界衛生組織（WTO）於去（2025）年底發布一份快速評估，發現斐濟存在高風險的注射行為，顯著提高HIV傳播風險。報告指出，部分吸毒者在無力負擔毒品時，會透過俗稱「Bluetooth trend」的方式，注射已處於毒品作用中的他人血液以追求快感，增加交叉感染機率。

廣告 廣告

評估數據顯示，2024年斐濟通報1583起新增HIV病例，而2025年上半年即再增1226例，疫情升溫明顯。最常見的毒品為甲基安非他命（俗稱冰毒），受訪者中有約五成曾使用可能受污染的針筒進行注射。

研究人員引述法律與司法倡議團體的消息來源指出，毒品會影響大腦中負責思考與情緒的區域，使用者對周遭情境的解讀可能出現偏差，若無法控制衝動，行為也可能變得具攻擊性，進一步加劇公共安全與健康風險。

聯合國開發計畫署（UNDP）駐斐濟代表阿坦格瑞爾表示，相關發現是重要警訊，強調斐濟的HIV疫情不僅是醫療問題，更涉及發展與人權，威脅社區與整體進步，呼籲立即擴大減害措施、提升檢測與治療可近性，確保無人被遺漏。

斐濟以白沙海灘、珊瑚潛水與離島度假村聞名，去年吸引近百萬名旅客造訪。隨著疫情升溫，澳洲旅遊警示已將HIV/AIDS與性傳染疾病列為健康風險，提醒旅客在可能暴露感染風險的活動中採取必要防護。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

身價8億人瑞娶女看護掀家庭革命！4兒子控騙婚軟禁、侵占3千多萬孝親費

辛酸老師2／學校無視學生帶刀上課、作勢毆打老師 校長竟曾扣癌童善款

新莊尾牙變械鬥！包商請款未果「拿菜刀追砍」 2男濺血送醫