蜜月成遺憾 新婚妻崩潰 親友祈福盼歸

空軍F-16飛官辛柏毅上尉跳傘逃生失聯，澎湖親友前往湖西天后宮參拜。（許逸民攝）

上尉飛官辛柏毅6日執行夜間飛行訓練落海失聯至今，才陪伴辛男赴芬蘭度蜜月的妻子，當晚接獲消息後哭腫雙眼，徹夜難眠，7日在空軍花蓮基地見到遠從澎湖趕來的公婆，情緒激動抱著兩老痛哭，澎湖親友則至辛柏毅祖籍湖西天后宮點上光明燈祈福，希望他平安歸來。

空軍司令部督察長江義誠少將昨指出，29歲辛柏毅是澎湖人，空軍官校108年班畢業，飛行總時數達611+25小時，F16V機種總時數有370+35小時，該機機身鐘點3894小時，發動機總時間是5447小時，空勤體檢、航空生理、求生訓練均合格。

第五聯隊第27隊隊長周明慶上校說，辛柏毅去年5月登記結婚後，因執行戰演訓任務沒時間請婚假度蜜月，夫妻倆去年底趁訓練空檔安排芬蘭蜜月，據辛妻分享，去冰島跟芬蘭一直是柏毅一輩子夢想。

據了解，辛柏毅與在花蓮基地擔任上士、負責行政職務的妻子相識相戀，今年1月5日收假回基地歸建不到48小時，執行夜航訓練就發生意外，辛妻接獲消息著急不已、徹夜難眠，辛妹在社群發文淚求哥哥「撐住並回家」。

外界質疑辛柏毅歸隊後無複訓就展開夜航訓練、臨時派飛。江義誠表示，辛員6日上午經聯隊安排雙座帶飛任務，確認執行正常後，當晚便依訓練派遣夜航出勤，夜航訓練都是前1、2天預畫完成，非臨時派遣。

湖西天后宮主委蔡福松說，辛柏毅的阿嬤是虔誠善信，也重視家教，在地方上都幫助別人，辛柏毅也很懂事且非常上進，希望在神明加持下能平安無事，繼續為國家社會貢獻。

辛柏毅的馬公國中老師、田徑教練歐健友哽咽說，辛柏毅在校期間品學兼優，與同學相處融洽，也是認真正向的小孩，擁有傑出體能與運動天賦，參加田徑隊與籃球隊，「我只求他被平安地找回來。」