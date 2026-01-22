蜜月行情強勁！大東電掛牌首日 漲幅逾50％

〔記者林菁樺／台北報導〕電纜大廠大東電(1623)今(22日)以每股188元上市，受惠電力強韌、AI算力話題，蜜月行情備受矚目，掛牌首日以276.5元開高後，股價持續攻高，早盤高點一度來到296元，漲幅逾57%。大東電董事長林志明表示，去年營收繳出新高成績，在去年陸續斬獲台電新的標案，加上高毛利產品比重提升，今年營收及獲利盼有雙位數的年成長率。

大東電2022到2024年每股盈餘分別為2.99元、12.17元、12.58元，2025年前三季來到9.42元，獲利呈現大幅成長；大東電本次公開申購吸引近25萬投資人參與申購，凍結市場資金超過460億元，中籤率僅0.49％，顯示市場投資人看好公司發展前景。

大東電為電力電纜專業製造廠商，主要銷售供電力傳輸及控制用的電力電纜，供應台灣各公、民營公司工程及廠房建置等，產品涵蓋高壓及特高壓電力電纜及橡膠電纜。

目前台電最高等級345kV電纜，全台極少數電線電纜製造商有資格生產，大東電是其中1家。而從產品結構來看，特高壓與中高壓電纜占公司營收比重，到2024年已經來到六成，且大截面、高規格產品出貨占比顯著提高，大幅拉升中高壓電纜毛利率，大東電從傳統電纜廠轉型為高階電力設備供應商，且在產品組合優化，對整體獲利帶來正面效益。

對於2025到2034年台灣電力需求年均成長率約為 1.7%，高於過去10年年均成長率1.23%，升級老舊電網、降低跳電事故，並提供低碳且大量穩定電力為重要發展關鍵；此外，AI資料中心、半導體先進製程、儲能系統與再生能源持續擴建，帶動台灣電網進入長週期升級，預估2027、2028年台電強化電網專案將邁入認列高峰，電力產業未來3年成長趨勢不會改變。

