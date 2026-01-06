蜜月Vlog？Faker和Untara跨年親自餵食，飯店「只剩一張床」反應太真實！

《英雄聯盟》T1 當家選手 Faker 在 2025 年跨年夜受邀前往中國成都見面會，並且還帶上了好友 Untara 一起前往，雖然該活動高達數萬台幣的票價一度在網路上引發熱烈討論，但兩人私下的互動依然是粉絲關注焦點。而在不久前，Untara 終於上傳了這趟旅程的 Vlog，紀錄了兩人入住豪華飯店的幕後花絮。

只剩一個房間、只有一張床。（圖源：YouTube@untara5383／Untara）

影片中開頭兩人在機場休息室用餐，Untara 問 Faker 去中國想要吃什麼東西時，Faker 表示：「我想吃點健康的，就海底撈吧」，結果被 Untara 吐槽：「海底撈算健康嗎？」但 Faker 依然表示自己會吃得很健康。 Untara 還不忘關心 Faker 胃不好的問題，以及粉絲的關心，最後 Faker 也同意在海底撈只選清湯就好。

後續兩人的互動也十分有趣，Faker 在飛機上還親自餵食給 Untara 並要對方閉上眼睛。接著就是抵達中國後，獲得如明星般的大量粉絲接機，讓 Untara 表示：「有夠誇張」。

而在 Untara 和 Faker 抵達飯店後，發現豪華套房裡面只有一張超大雙人床，馬上說：「我們兩個要一起睡嗎？」此時 Faker 站在床前，手捧著一束花的模樣十分，傻笑：「欸，這個有點……」兩人還開玩笑今天要不要穿著衣服睡。後來和工作人員確定，因為只剩一間房的關係，所以沒辦法另外開一間。

之後 Untara 盡責的開始介紹起房間的細節，發現房間提供了超多的免費瓶裝水，連 Faker 都非常驚訝。有趣的是在一張超大總裁辦公桌前，Faker 看到 Untara 在紙上寫了「續約 3 年」，Untara 對 Faker 解釋既然對方已經宣布續約 4 年，希望 2026 年主場日時，能宣布「Untara 續約 3 年」。面對詢問「你覺得怎麼樣？」，Faker 看完後尷尬擠出「我...我不知道」來回應。

其他方面，兩人的鬥嘴互動也十分有趣，像是 Untara 看上房間內浴缸，被 Faker 拒絕不打算一起泡澡；兩人討論 Untara 睡沙發讓 Faker 睡床保持狀態。甚至開箱起 Faker 的行李箱，結果內容十分簡單又整齊，除了簡單幾件衣服外，只有枕頭、書、保養品、游泳裝備。輪到 Untara 開箱時，則是被 Faker 吐槽衣服帶太多了。

參加完中國見面會活動後，Faker 表示沒想到今年會和 Untara 一起跨年，還在問答中提到自己的大叔冷笑話都是「瞬間反應」，並且從來沒有訂閱過 Untara 的 YouTube 頻道。Untara 還不忘提忘：「你知道 12 月 31 日是什麼日子嗎？」Faker 故意想了一下說：「成都粉絲見面會的日子？」Untara 又回：「其實今天是我的生日」被 Faker 點頭帶過。