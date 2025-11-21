蜜望實股價強勢漲停！ 被動元件啟動新行情

文 ‧ 劉秉勳

圖片來源:蜜望實

▲ 圖片來源:蜜望實

被動元件材料廠蜜望實(8043)今天股價表現強勢，開盤後不久股價強攻漲停，來到80.5元。公司10月自結稅後淨利達1.15億元、每股盈餘(EPS)1.44元，不僅較去年同期大幅轉盈、年增幅更高達1145.45%，單月獲利更直接賺贏今年前三季累計的0.08元。

蜜望實近五季走勢，去年第四季至今年第二季連續三季陷入虧損，且赤字幅度逐季擴大。但到了第三季，營運明顯落底反彈，單季稅後純益來到0.68億元、EPS0.85元，一舉創下近五季新高。

公司表示，10月營收達6.42億元，優於市場預期，也呼應產業庫存走向正常化的趨勢。過去一年全球被動元件景氣低迷，終端需求與庫存調整使上游材料商承受較大壓力。自第三季起，隨著車用、工控、AI伺服器等需求逐漸回溫，加上全球客戶啟動補庫存(restocking)，使上游金屬陶瓷材料、電極材料等高毛利產品線明顯增溫。

被動元件族群近期股價全線轉強，市場普遍預期2025～2026年將出現新一波漲價循環，MLCC、電阻或相關材料皆有調漲空間。對於蜜望實這類上游材料廠而言，價格調整帶來的獲利槓桿效果往往高於終端元件廠，一旦量價齊揚，EPS彈性將更為明顯。

展望後市，法人關注蜜望實11、12月能否延續10月的高檔水準，第四季獲利有望再改寫新高。被動元件進入新一輪庫存補充週期，並可能迎來報價上調，市場預期蜜望實的營運反轉可望延續至2026年。

▲蜜望實 8043(圖片來源: CMoney)

