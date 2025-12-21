蜜柑站長耶誕公益路跑

二○二五蜜柑站長耶誕公益路跑昨（廿一）日在高雄橋頭糖廠熱鬧登場，活動當日吸引超過二千位柑仔蜜（蜜柑粉絲暱稱）與可愛毛孩們一同參與，在歡笑與汗水交織中順利完成賽事，為今年冬季的高雄注入滿滿活力，跑者們在兼具趣味與運動精神的路跑活動中，留下難忘的回憶。（見圖）

今年蜜柑站長耶誕公益路跑活動主題是以蜜柑站長成長日記從Baby、幼兒園、小學一年級、六年級到國中出任站長的暖萌圖樣組成的「歡樂運動會」為題發想，適逢蜜柑五週年，高捷特別選擇回到「蜜柑的故鄉」橋頭糖廠舉辦，別具意義；而呼應貓站長主題，蜜柑路跑除規劃有特色寵物路跑組外，今年更有柑仔蜜運動會趣味競賽，包含「蜜柑Shake Shake你」、「天旋地轉為了你」、「金魚記憶對對樂」、「寵物大進擊」及「貓砂尋寶」等主題關卡活動，讓跑者們帶著自己的寵物在現場開心同樂。

廣告 廣告

高捷公司楊岳崑董事長表示，這次蜜柑路跑能夠順利完成，除了感謝所有跑者踴躍報名、熱情參與外，也特別感謝各界贊助夥伴的全力支持，同時跟著蜜柑站長一起把大家對蜜柑的愛，分享給社會上更多有需要的人；蜜柑路跑不僅是一場運動賽事，更是一場結合公益理念的全民運動盛會，楊董事長並偕同蜜柑站長，一起把本屆賽事盈餘捐贈予創世基金會用予植物人安養服務，將運動能量轉化為公益行動，讓跑步不只是挑戰自我，也能成為傳遞溫暖的力量。

高捷公司長期致力於推動永續發展與企業社會責任，展現企業與城市共同成長、共好共榮的核心價值；本屆賽事成功舉辦完成，高捷公司感謝鳳山慢跑協會及逗點整合公司負責賽事規劃，高市府運動發展局及觀光局指導，另有馬光醫療網、聯邦銀行、中華航空、達麗建設、墨凡股份有限公司、德國施巴、補體素、福容大飯店、福容徠旅、漢來飯店、和逸飯店高雄中山館、董師傅麻糬、橋頭太成肉包、不二緻果、中華郵政、小仁泉極品豆漿、高雄醫學大學附設高醫岡山醫院、得意中華台灣滷味博物館、航空教育展示館、汪汪寶貝、喵趣、展昭國際、吹毛求吃、掰了味、霈尼寵物、寵愛毛毛、翡冷翠文創，以及HitFm90.1高屏廣播電台、中華郵政高雄郵局共襄盛舉，一起攜手推廣運動、公益及ESG理念。