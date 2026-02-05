蜜柑站長頭枕巾 虎航臺日航班添驚喜

記者古可絜／綜合報導

高雄捷運人氣角色「蜜柑站長」攜手臺灣虎航及日本岡山縣推出三方聯名合作，打造跨國萌系行銷新亮點，即日起至3月底，臺灣虎航高雄飛往日本岡山航班可見全新設計的聯名頭枕巾，為旅途增添驚喜。

高雄捷運公司表示，蜜柑站長近期積極參與各類跨界合作與城市行銷活動，持續以多元方式拓展品牌觸角，此次與臺灣虎航及日本岡山縣合作，不僅提升角色國際能見度，也讓更多國內外旅客自登機起就能感受滿滿療癒氛圍；全新頭枕巾設計結合蜜柑站長的親和魅力與虎將的活力形象，象徵雙方城市交流與觀光互訪的熱度持續升溫，也成為航班上的吸睛亮點之一。

此外，為迎接2026冬季旅遊熱潮與春節連假，高雄市今年冬日遊樂園以「超人力霸王」為主題 IP，將於愛河灣及高雄港16-18號碼頭登場，Q版超人力霸王與怪獸FRP也出現在捷運美麗島站讓民眾捕捉拍照，蜜柑站長與高雄熊將於本週壓軸登場，穿上超人力霸王科學特殊搜查隊造型與民眾見面，想要見到萌萌蜜柑換裝秀的粉絲，可於大年初二前往橋頭糖廠站觀看蜜柑值勤。

高雄捷運人氣角色「蜜柑站長」攜手臺灣虎航及日本岡山縣推出三方聯名合作，打造跨國萌系行銷新亮點。（高捷提供）