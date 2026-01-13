《蜜桃成熟時》李麗珍60歲生日 「素顏真面目」遭女兒出賣

李麗珍60歲生日，素顏真面目遭女兒出賣。（資料圖／林凡攝、張兆輝攝）

香港女星李麗珍因演出三級片《蜜桃成熟時》、《玉蒲團之玉女心經》成為許多人心目中的一代女神，後來也憑藉電影《千言萬語》獲得金馬影后殊榮，至2024年仍有參與作品拍攝。而她今年1月8日正式迎來60歲生日，女兒許倚榕則曬出慶生花絮，沒想到意外出賣李麗珍的素顏真面目。

許倚榕日前在社群分享一段影片，是替媽媽李麗珍慶生的畫面，只見李麗珍身穿灰色大學T，肩上披著同色系外套，頭上隨興綁成包頭髮型，造型相當居家休閒，就連臉上也頂著大素顏，但保養得宜的她，膚況維持很好，凍齡外型看不出現已60歲。

廣告 廣告

李麗珍曾得過金馬影后。（資料圖／本報影視攝影組）

接著許倚榕拿出表面鋪滿水果的蛋糕，儀式感十足，薄薄的巧克力片上還寫著：「Happy Birthday！珍（真）的愛您」，最後母女倆更面對鏡頭露出幸福微笑，吸引不少網友熱情留言，「永遠女神珍妹，祝妳生日快樂」、「青春常駐」、「妳媽咪一直都漂亮，得天獨厚」、「美人媽咪」。

雖然李麗珍近年鮮少公開露面，但她去（2025）年8月宣布開設短影音社群，短短半年就累積45支短片，大方分享生活，勾起粉絲許多回憶。然而，她過去先成為人母又經歷疫情隔離，導致女神形象一度走鐘，但現在恢復窈窕的狀態，或許未來有機會再在大銀幕上看見她的身影。

更多中時新聞網報導

親子關係遭質疑 陳昭姿反轟陳培瑜失格

衛長憂未來帳戶排擠弱勢 陳昭姿：不夠窮的被忽略

胡瓜和老友告別 慶幸曹西平走的安詳