蜜棗銷星 首批鮮果空運出貨

台南蜜棗首批外銷新加坡十二日出貨，市長黃偉哲(右三)提前了解外銷作業。 （市府提供）

記者盧萍珊∕玉井報導

台南蜜棗首度外銷新加坡，十二日第一批鮮果正式出貨。市長黃偉哲十一日前往玉井聯興合作社關心出口外銷作業，對於蜜棗以清甜爽脆、果形飽滿的高品質打進國際市場表肯定，盼為鮮果農產開拓更多海外商機。

黃偉哲表示，這次外銷的當季水果有蜜棗、芭樂、百香果及洋香瓜等，感謝冠森蔬果生產合作社及眾多優質果農與通路商攜手努力，外銷新加坡為農民爭取到更好的收益，讓台南水果揚名國際，期盼未來的鳳梨、芒果、文旦皆能持續拓展海外市場。

農業局表示，外銷新加坡的蜜棗由冠森蔬果生產合作社統籌集貨，並由楠西區青農林一夫所經營的「安心棗園」負責主要生產來源；同時結合多元品項共同拓展市場，其中由左鎮區農會供應百香果、聯興青果生產合作社出口芭樂並負責分級與出口作業，展現農產跨單位整合外銷的成果。

農業局指出，台南所產蜜棗甜度高、口感細緻，長年深受國內消費者青睞。此次外銷新加坡，透過完善冷鏈物流機制，採每週空運方式新鮮到貨，確保品質與風味，符合高端市場需求。

目前蜜棗等相關農產品已成功進駐新加坡高島屋高端百貨通路販售，提升農特產品在國際高端市場的能見度與品牌形象。市府將持續輔導產地提升生產與外銷量能，擴大與國際通路合作，讓更多國際消費者認識並選購台南優質農特產品，為農民創造穩定且永續的海外銷售通路。