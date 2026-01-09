蜜棗防寒 溫室披兩層網

蜜棗園空上兩層網防寒，更有氣象站預告氣溫。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟∕楠西報導

「為蜜棗的家穿上兩層『衣服』、再鋪上保暖的地衣……」，用心種植讓人吃得安心，蜜棗的青農林一夫，對可能在平地出現更低溫擔憂著，但與其憂心不如為蜜棗做好防寒措施，所以蜜棗的溫室披上兩層網，地上也有草和灑地下水保暖，希望讓正值採收期的新蜜王可以安然度過低溫。

林一夫表示，去年０１２１大地震震落即將採收的蜜棗，一年心血付之一震，那場震撼教育讓他明白務農真的是「看天吃飯」。不過，他也未因此而氣餒，對蜜棗園的設施仍不斷加強，不只設置小型氣象站，能事先想到的都著手設置，網室用了兩層網，如此寒風比較難侵入蜜棗園，再則也讓地面上的草和溫暖的地下水來協助棗樹保暖。