蜜蜂鑽進全罩安全帽 高雄女子騎車右眼遭蜂螫

眼瞼皮膚卡著蜜蜂蜂針，透過鑷子才取出，這蜂針讓高雄一名江小姐吃足苦頭。上個（10）月她下班途中，戴全罩式安全帽騎車行經小港區，突然被蜜蜂螫傷右眼，造成右眼眶前蜂窩性組織炎，最佳視力一度只剩0.7。

當事人江小姐表示，「以為是癢癢的，可是才發現就是有一隻死掉的蜜蜂，然後就越來越痛，所以我當下就馬上去就醫，就去找醫生看眼睛，可是那時候眼睛是很腫，就是完全是張不開的。」

眼科醫師洪啟庭指出，「它輕微的會造成一些過敏反應、蜂窩性組織炎，嚴重一點的，它會造成一些腎衰竭、敗血症，甚至會有生命危險。」

眼科醫師說，蜜蜂螫針有倒鉤容易卡在皮膚，如果沒把毒刺移除，可能導致嚴重併發症，最危急可能致死；推估江小姐因職業關係需要畫全妝、噴香水，加上當天穿著紅色鮮豔上衣，香氣以及顏色讓蜜蜂誤以為是花朵而被螫傷。

也有其他民眾有類似經驗。高雄市民張先生分享經驗，「騎車在比較靠草叢那邊，就被蜜蜂螫到了，就是大概脖子這裡，然後螫完的時候就馬上有一個刺痛感，結果就整個腫一包。」

另一名高雄市民則說：「裡面戴一個眼鏡，再蓋那個（安全帽）鏡面就比較好。」

醫生說，全台每年約有10萬的人被蜜蜂螫傷送急診，尤其夏末秋初是高峰期。民眾騎車途中發現異物進入眼中，應停車確認，並且閉眼讓淚水自然流出排除異物，如果沒效果或發現是蜜蜂類大型昆蟲，就要立刻就醫。