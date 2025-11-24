蜜蜂鑽進安全帽 螫眼睛致蜂窩組織炎

高雄一位女騎士戴全罩式安全帽，有蜜蜂從極小空隙中鑽入，刺傷眼睛造成嚴重水腫、視力僅剩下0.5，眼球上下左右轉動都有問題，初步診斷為「眼眶型蜂窩性組織炎」，投藥後5天才恢復正常視力

右眼皮刺痛、腫脹、眼前一片模糊，江小姐騎車途中，忽然睜不開眼，拿下全罩式安全帽，嚇一跳。

患者 江小姐：「嚇到 因為這輩子沒想過，會有蜜蜂跑進安全帽，很快 大概幾秒鐘 幾分鐘，我就覺得真的超痛的，我就脫下安全帽才發現，以為是癢癢的，才發現就是有一隻死掉的蜜蜂，也不敢摸它，一開始就有點模糊模糊 不太舒服。」

達特楊眼科聯盟執行長 洪啟庭：「右眼皮脹痛 她的右眼，完全沒有辦法上下左右動，判斷應該是蜜蜂扎進去，所造成的眼眶型的蜂窩性組織炎。」

蜜蜂竟能從極小空隙中鑽入，醫師懷疑可能美女太香，才會招蜂引蝶。

患者 江小姐：「因為我一直都有噴香水的習慣，洪醫師是跟我說，有可能是我穿衣服的顏色，就是我那時候是穿紅色外套。」

達特楊眼科聯盟執行長 洪啟庭：「眼睛完全睜不開，而且她本身沒有近視，視力降到0.5，表示牠毒性完全在作用，小蟲造成的毒性是比較小，一些大蟲或是蜜蜂等等之類，嚴重的話 會引起全身的反應，甚至有死亡的可能。」

蜜蜂的蜂刺尖端有倒鉤，連帶毒囊都卡進皮膚，醫生施以抗生素和止痛藥膏等，治療5天後江小姐才重見光明。

