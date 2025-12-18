蜜袋鼯、鸚鵡、蛇類 桃市非犬貓特寵認養20日登場

蜜袋鼯、鸚鵡、蛇類，桃市非犬貓特寵認養二十日登場，民眾可至南昌動園區登記領取。（農業局提供）

記者陳華興／桃園報導

桃園市政府動物保護處一一四年度第四季非犬貓特寵認養活動即將開跑，共計十四隻動物開放認養，包含有鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇及蜜袋鼯等。想成為兩棲爬行動物、鸚鵡及小型哺乳類動物飼主的桃園市市民，十二月二十日上午九點，即可前往桃園市南昌動物保護教育園區﹙桃園市桃園區向善街一二0-一號﹚辦理認養。

動保處長王得吉十八日表示，動保處收容民眾棄養或走失的非犬貓寵物，經公告無飼主領回，則會不定期舉辦認養活動。歡迎設籍桃園市並年滿十八歲，且具備飼養特殊寵物能力者，攜帶國民身分證及適當動物運輸籠前往認養。今年度第四季非犬貓特寵認養，包括：玄鳳鸚鵡、小鸚鵡、金太陽鸚鵡、吸蜜鸚鵡、王蛇、球蟒、奶蛇、蜜袋鼯、鼠及兔等，共計十四隻動物開放認養。

桃園市動物保護處提醒，認養動物前，民眾須謹慎評估自身能力是否合適；欲認養者則須現場參加飼養、照護特殊寵物等生命教育課程。此外，欲認養鼠、兔者，將採先行籠具及飼養環境審核，並於現場完成登記領養程序者，將另行通知飼主攜帶符合標準之籠舍至動保處（桃園市桃園區縣府路五十七號）領取動物。活動詳情可參閱桃園動保處官方網站(https://animal.tycg.gov.tw/)、動物保護資訊網(https://animal.moa.gov.tw/)或臉書粉絲專頁。