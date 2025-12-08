蜜雪冰城冰淇淋一支8.5元？她讚爆敲碗「來台展店」 全網狂吐槽

蜜雪冰城是大陸知名連鎖平價茶飲店。一位女子近日到日本玩時，吃了一支蜜雪冰城的冰淇淋，價格只要新台幣8.5元，讓她大讚物美價廉，許願蜜雪冰城能來台展店，貼文曝光後引發熱議，許多曾品嘗蜜雪冰城的網友分享，蜜雪冰城的產品化學味濃厚、不合台灣人口味，不少人則指出，蜜雪冰城冰淇淋售價其實沒那麼便宜，《中時新聞網》實際查詢，日本蜜雪冰城冰淇淋目前售價應為150日圓，折合新台幣約30元。

原PO在Dcard發文表示，她到日本吃了蜜雪冰城的冰淇淋後驚為天人，冰淇淋一支只要新台幣8.5元，品項多元、物美價廉，跟台灣手搖飲動輒50元、60元完全不同，根本是平民救星，許願蜜雪冰城能夠來台展店拯救她的荷包。

廣告 廣告

對此，許多網友紛紛回應，「在大陸吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「我去越南有喝過，但是就非常重的奶精味道，不是很愛…但是是真便宜，嘴饞可以喝」、「我在峇里島也喝過一次他們的飲料，超明顯香精之類的味道…」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「我也覺得有一種味道，跟我們超商的冰淇淋差很多，贏的只有價格…」、「連他們自己都知道用的食材很差餒」。

不少人則指出，蜜雪冰城冰淇淋沒那麼便宜，「幫妳提供日本的菜單，照妳的邏輯，妳在日本被搶劫了」、「妳上面說去日本玩吃到的，但貼的是大陸的價格吧，要貼也要貼日本的菜單才行吧」；《中時新聞網》實際查詢Google評論、日本美食網站Tabelog，日本蜜雪冰城冰淇淋目前售價應為150日圓，折合新台幣約30元。

更多中時新聞網報導

研議穿運動鞋執勤 告別紅眼 華航空服員可戴眼鏡

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」

洪佩瑜創紀錄 摸黑演唱12分鐘