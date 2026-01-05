蜜雪冰城嚇呆NBA球星！紐約店手搖飲「1.99美元」 直呼便宜

NBA傳奇球星、前CBA名將馬布里（Stephon Marbury）近日在紐約現身大陸知名茶飲品牌「蜜雪冰城」門市，引發關注，他直呼便宜，「1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞。」

馬布里現身紐約蜜雪冰城。（圖／翻攝新浪微博）

《極目新聞》報導，4日晚間7時左右，馬布里透過個人社群平台發布一段影片，地點是位於紐約時代廣場的蜜雪冰城門市。影片中，馬布里點了一杯售價1.99美元（約62元台幣）的檸檬水，以及一杯茉莉奶綠。

他一邊品嚐一邊直呼驚喜表示，「我在紐約也能喝到中國大陸的飲品了，這裡有1.19美元（約37元台幣）的冰淇淋、1.99美元的檸檬水，這個價格在紐約是聞所未聞的。」影片尾聲，不少路過民眾認出這位球星，紛紛上前與他合影留念，氣氛熱絡。

報導指出，蜜雪冰城洛杉磯好萊塢店上月20日正式開幕，成為進軍美洲市場的首家門市，隨後，包括紐約在內的多家美國門市也陸續開業。定價方面，整體價格約落在1.19至4.99美元（約37元至156元台幣）間，非常經濟實惠。

有趣的是，蜜雪冰城在美國市場的飲料，除一般的正常糖、七分糖、五分糖、三分糖與不另外加糖選項外，還特別推出120%、150%，甚至200%的「超甜」選項，以貼近美國消費者偏好。

