蜜雪出道21年首單飛！曝蕭亞軒「5次手術」恢復現況

女團「蜜雪薇琪」成員蜜雪（徐佳琪）出道21年首度推出個人單曲〈真心的擁抱〉，今（23）日擔任紅心字會寒冬送暖「永飽安康」公益大使，陪伴獨居長者提前歡度聖誕節。少了搭檔薇琪的陪伴，她坦言有些寂寞和不習慣，不過也透露薇琪有替她加油鼓勵。

趁著平安夜前夕，蜜雪準備了大批的禦寒用品、圍巾、羽絨背心、毛毯等，送給獨居長者：「用真心的擁抱，讓長輩永保安康。」回想起兒時經歷，她因為父母工作忙碌，大多時間都由外公、外婆照顧，在冬天時外婆會準備一杯熱牛奶，親手織圍巾跟背心給她。

聊到好友蕭亞軒（Elva）2022年右髖關節骨折、動了5次手術，目前的復健狀況，蜜雪直呼她現在越來越棒了，正在為跨年演出積極準備中：「很期待她在湖南衛視的跨年演出！」透露自己已經搶先得知演出內容，期待她美美出現。



